biofruit GmbH mit neuem Markenkonzept

Düren, 15. Mai 2017.Die biofruit GmbH geht neue Wege im Marketing und präsentiert sich mit einem neuen Design und einer komplett neuen Markenkommunikation. Mit dem Claim "Bio me. Bio perfekt inszeniert." soll auf die Besonderheiten des Unternehmens hingewiesen werden, die nicht nur im Handel mit Bio-Obst und Bio-Gemüse liegen, sondern auch in der Beratungskompetenz hinsichtlich Category-Management, einer hochwertigen Produktinszenierung und -präsentation sowie in der ansprechenden Vermarktung. Die biofruit GmbH möchte mit ihrer neuen Markenkommunikation Maßstäbe setzen und verdeutlichen, dass Bio mehr ist als nur die Versorgung des Handels mit exklusiver und gesunder Ware. Bio ist für biofruit ein globales Commitment, das vom Erzeuger bis zum Verkauf an den Konsumenten gilt."Bio ist eine Philosophie", erklärt Dirk Salentin, Geschäftsführer der biofruit GmbH. Diese Philosophie umfasse mehrere Bereiche, auf die biofruit besonders stolz sein könne und die im Rahmen der neuen Markenkommunikation hervorgehoben werden sollen. Dazu gehöre zum Beispiel ein über Jahre entstandenes und intensiv gepflegtes Netzwerk von Handelspartnern und Produzenten, persönliche Kontakte direkt zu den Erzeugern und eine Eigenproduktion, die sicher stelle, dass qualitativ äußerst hochwertige Ware zu erstaunlich günstigen Beschaffungspreisen angeboten werden könne. Der Anspruch sei, den eigenen Kunden spürbare Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.Vom Saatgut über die Produktion bis hin zur Logistik und zum verpackten oder losen Endprodukt im Handel werde die gesamte Wertschöpfungskette lückenlos und streng überwacht. "Deswegen können wir vollständig rückstandsfreie, gesunde Ware, delikat, aromatisch und ansprechend, wie nur die Natur sie hervorbringen kann, garantieren", so Salentin, der seit vielen Jahren als Experte für Bioprodukte, den Lebensmitteleinzelhandel und modernes Lebensmittelmarketing gilt. Sorgfalt, Qualität und Vertrauen sind für ihn die Grundpfeiler einer wachsenden Bio-Branche, die sich zu hohen Standards verpflichtet.Doch auch eine weitere Facette verdeutlicht Salentin, wenn er den Claim "Bio me" erklärt:"Wir geben ein einzigartiges Commitment ab. Für uns bedeutet das höchste Verpflichtung gegenüber Erzeugern und Handelspartnern, individuelle und flexible Lösungen sowie intensives persönliches Engagement." Pauschale Lösungen von der Stange gebe es bei biofruit nicht. Das Gemeinsame stehe im Vordergrund und die Verpflichtung, das Beste aus jeder Situation zu machen. Verlässlichkeit sei das oberste Gebot.Erstmals präsentiert hat sich biofruit mit seiner neuen Markenkommunikation im Rahmen des Symposiums "Feines Essen und Trinken" in München. Der Messeauftritt, eine moderne und neu gestaltete Website sowie ein überarbeitetes CI sind die ersten Bausteine der innovativen Kommunikationsstrategie des Unternehmens. Weitere sollen folgen. "Wir spüren, dass unsere Aussagen gut ankommen, dass wir uns unterscheiden und unsere Themen auch ein Umdenken im Handel bewirken können. Wir wollen einen Prozess in Gang setzen, der Bio-Produkten einen noch höheren Stellenwert verleiht. Und wir möchten mehr Verantwortung übernehmen im und für den Handel", so Salentin abschließend.Weitere Informationen über die biofruit GmbH, die Themen Bio-Obst und Bio-Gemüse, den Lebensmitteleinzelhandel sowie Category-Management, Produktinszenierung, Produktpräsentation und Verkostung gibt es unter www.biofruit.de

Bio me. Bio perfekt inszeniert.biofruit setzt Maßstäbe im Premium-Bio-Segment.Die biofruit GmbH ist das führende Unternehmen für die Vermarktung von Premium-Bioprodukten: von besten Lebensmitteln aus exklusiver ökologischer Erzeugung. Die biofruit GmbH garantiert, dass spritzig frisches Bio-Obst und Bio-Gemüse mit imposanten Aromen in überwältigender Vielfalt ideal im Handel präsentiert und inszeniert werden kann.Ein über Jahre entstandenes und intensiv gepflegtes Netzwerk von Handelspartnern und Produzenten, persönliche Kontakte direkt zu den Erzeugern und eine Eigenproduktion stellen sicher, dass die biofruit GmbH qualitativ äußerst hochwertige Ware zu erstaunlich günstigen Beschaffungspreisen anbieten kann. Dies eröffnet den biofruit-Kunden neue Wege: eine überragende Position im Wettbewerb sowie unschlagbare Konditionen im Verkauf an den anspruchsvollen Endkunden.Die biofruit GmbH überwacht vom Saatgut über die Produktion bis hin zur Logistik und zum verpackten oder losen Endprodukt im Handel die gesamte Wertschöpfungskette lückenlos und streng. Das Ergebnis: vollständig rückstandsfreie, gesunde Ware, delikat, aromatisch und ansprechend, wie nur die Natur sie hervorbringen kann.Die biofruit-Firmenphilosophie bezieht sich nicht nur auf die Produktqualität und die Sorgfalt in der Überwachung der Wertschöpfung. biofruit-Kunden schätzen auch die Beratungskompetenz von biofruit hinsichtlich Category-Management, Produktinszenierung, Produktpräsentation und Verkostung. So gelingt, was nicht nur der inhabergeführte mittelständische Lebensmitteleinzelhandel schätzt, sondern auch die großen Supermarktketten wünschen: zukunftssichere Konzepte und deren Umsetzung in der Vermarktung von Premium-Bio-Produkten.Einzigartig ist das Commitment der biofruit GmbH: höchste Verpflichtung gegenüber Erzeugern und Handelspartnern, individuelle und flexible Lösungen sowie intensives persönliches Engagement. Das Resultat: Premium-Bioprodukte, die neue Maßstäbe setzen, verlässliche Handelsbeziehungen und erfrischende Konzepte für eine hohe Kundenbindung an die biofruit-Eigenmarken sowie höchste Aufmerksamkeit und belebende Kaufanreize für den Konsumenten. Für biofruit ist Verlässlichkeit das oberste Gebot, die sich in einer erlebbaren Sorgfalt ausdrückt - im Umgang mit der Natur, mit Lebensmitteln, mit Handelspartnern und dem Konsumenten, der das beste Bio-Obst und Bio-Gemüse erwerben kann, was auf dem Markt zu bekommen ist - köstlich, fein, edel und verantwortungsbewusst produziert für maximalen Genuss.Weitere Informationen unter www.biofruit.de