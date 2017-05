Sind Espandrillos nur für Stadt und Strand

(fair-NEWS)

Der Trend der Espandrillos ist auch in diesem Sommer ungebrochen. Heuer gibt es so viele unterschiedliche Modelle, wie niemals zuvor. Aber, genauso unterschiedlich wie die Modelle sind, genauso unterschiedlich können sie am Fuß des einzelnen Trägers wirken.Generell kann man sagen, dass Espandnrillos die stylischere Variante zu flip-flogs sind. Nicht zuletzt wegen des unschönen Geräusches des „schnalzens“, welches flip-flops oftmals von sich geben.Dennoch ist es von äußerster Wichtigkeit, dass man das richtige Espandrillos-Modell für sich und seinen Fuß bzw. seine Statur findet. Dies ist nicht ganz einfach. Man kann sich z. B. für breitere, schmalere, welche mit dünner Sohle, welche mit dicker Sohle, u.v.m. entscheiden. Wenn man in den Espandrillos schlüpft, mit welchem man liebäugelt, dann kann man sehr schnell erkennen, ob es das Modell seines Herzens wird und in welchem man sich wohl fühlt. Denn das Modell muss sich insgesamt dem Fuß sozusagen anschmiegen. Stehen z. B. die Seiten ab, dann ist es generell nicht das passende Modell und man sollte nach einer Alternative Ausschau halten.So sollte man bei Espandrillos mit Plateau-Sohle z. B. darauf achten, dass sie nicht zu klobig wirken, ansonsten können sie sehr schnell wie ein „Klotz am Bein“ daher kommen.Hat der Träger z. B. eine kleine Problemzone in Form von sehr kräftigen Waden und Fesseln, dann empfiehlt sich generell, dass er von großen, auffälligen Prints Abstand nimmt. Zarte Drucke, wie dies z. B. zarte Streifen sein können, wären in diesem Falle die passendere Variante.Espandrillos können generell zu den unterschiedlichsten Anlässen getragen werden. So bedarf es lediglich darauf zu achten, welchen Espandrillos man wo trägt. So passt ein eleganter ausgerichtetes Modell, wie dies z. B. ein mit Pailletten besetztes sein kann durchaus zu einer Hochzeitsgesellschaft, welche im Garten stattfindet. Espandrillos sind auch generell bürotauglich, wobei auch hier nicht von Bazar-Modellen oder denjenigen gesprochen wird, welche es am Strand zu kaufen gibt.Das gewählte Espandrillos-Modell sollte sich in der Regel in das Outfit des Trägers stilvoll einfügen und damit die perfekte Ausstrahlung in Verbindung mit der eigenen Persönlichkeit erzielen.„Ledglich zu sehr eleganten Anlässen oder gesellschaftlichen Events, wie dies z. B. das Galadinner sein kann, würde ich den Espandrillos nicht tragen“, so die Stilexpertin Sonja Grau. „In den Schuhschrank gehört er für meine Begriffe allemal!“Foto: Sonja Grauzur Person Sonja Grau:Sonja Grau verfügt als Mode- und Stilexpertin über eine jahrzehntelange Erfahrung und damit einen wertvollen Wissensschatz, welcher nationale sowie internationale Anerkennung genießt. Sie weiß, woher die Modetrends kommen, wie sie sich entwickeln und verändern werden. Durch vielzählige Reportagen in Funk und Fernsehen wurde sie mehr und mehr in den Fokus gestellt. So war sie bereits mit Fernsehteams des ZDF „hallo deutschland“, RTL, SWR, VOX, u.v.m. unterwegs und ist gern gesehener Live-Gast im Fernsehen – z. B. im SWR „Landesschau Baden-Württemberg“. Große Tageszeitungen, Wirtschafts- und Lifestyle Magazine sowie die Deutsche Presseagentur greifen gerne bei aktuellen Fashion-Themen auf den Erfahrungsschatz der Personal-Shopperin zurück. Junge Menschen unterstützt die Zeitmanagerin bei der erfolgreichen Abwicklung von Projekten, wenn es ihre Zeit erlaubt. So unterstützte sie u. a. bereits Jugendprojekte der FAZ, Volontäre der Journalistenschule in München und half einer Diplomantin bei ihrer Diplomarbeit zum Thema Hüte. Daneben avancierte sie zur Romanfigur des Autors Hermann Severin in seinen beiden Krimiromanen „Heuschreckentanz“ und ganz aktuell in „Donaublut“. Hermann Severin antwortete auf eine Frage schmunzelnd:: „Als interessanter Typ mit individueller Ausstrahlung ist mir Sonja Grau immer wieder aufgefallen, wenn ich Sätze formend und Gedanken sortierend im Café saß und sie ihren Trolley hinter sich herziehend durch die Stadt eilte. Ich musste dieses Solitärgewächs einfach einbauen“.Achtzig Prozent des Kundenklientel der Personal-Shopperin besteht aus in der Öffentlichkeit stehenden Personen oder Geschäftsleuten (aus Film und Fernsehen, Wirtschaft, Politik, Sport, ….), die immer gut gekleidet sein müssen, denen jedoch die Zeit fehlt, die für sie passende Kleidung zu suchen.„Die Disziplin – wissen was einem steht – erfordert Zeit, Übung und Erfahrung!“ Sonja Grau beherrscht diese Disziplin in vollem Umfang und ist damit ihren Kunden der verlässliche Geschäftspartner wenn es darum geht, auch unter Zeitmangel das passende Outfit zu finden. Sonja Grau berät frei und unabhängig von Marken/Labels. Dabei legt die Personal-Shopperin ihr ganz besonderes Augenmerk darauf, ihrem Credo „Akzentuierung der Persönlichkeit“ gerecht zu werden. „Sehr oft wird das Kleidungsstück, nach welchem mein Kunde niemals selbst gegriffen hätte, zu einem seiner Lieblingsteile“, so der fashion-style-creator.Das Markenzeichen der Personal-Shopperin ist der Hut. Ihre Hutmodelle werden vom weltbekannten Hutmodisten und Exzentriker Philip Treacy aus London, der u.a. auch das britische Königshaus mit seinen Hutkreationen erfreut, kreiert.Agentur Sonja Grau, Paradiesgasse 2, 89073 Ulm, Tel: 0049-731/44769, Fax: 0049-731/2074699, mobil: 0049-160-7137778, email: sonjagrau@t-online.de, Internet: www.sonjagrau.de



Bildinformation: Sonja Grau