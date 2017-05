Aussergewöhnliches Familienglück dank dem Tim Taylor Team

(fair-NEWS)

Coney Island, 21.05.2017 - Am 11.05.2017 sagte ich voraus, dass ein am 14. Mai 2017 geborenes Baby sich auf ein glückliches und sorgenfreies Leben freuen kann. Um 9:09 AM Ortszeit (GMT plus 12) war es soweit. Vom Tim Taylor Team natürlich mit Spannung erwartet, erblickte in Wellington, offizielle Bezeichnung: Wellington City, auf Mori Te Whanga-nui-a-Tara, der Hauptstadt von Neuseeland ein süsses Mädchen das Licht der Welt. Die Hauptstadt Wellington ist bekannt für sein Kulturangebot, die steilen Hänge voller Holzhäuser und Wald, das Grossstadtgefühl, viele Museen und nette Cafes mit so ziemlich dem besten Kaffee des Landes.Emotion gepaart mit Technik sorgt für Glück in der PartnerschaftDen Waitangi Day des Jahres 2015 werden Scarlett Turner und Riley Wood niemals vergessen. An diesem Tag fand das erste Treffen statt. Die 23-jährige Scarlett wurde am 23.12.2014 Tim Taylor Mitglied und der 28-jährige Riley wurde am 05.01.2015 Mitglied der aussergewöhnlichsten Partnervermittlung der Welt. Beide sagten "ihrem" <a href="www.partner-computer-group.com/franchise/existenzgruendung-mit-ttpcg/">Tim Taylor Singleberater</a>, dass sie bald heiraten und eine eigene Familie gründen wollen. Schnell wurde aus Scarlett und Riley ein Liebespaar. Schnell entschlossen sich die beiden zu heiraten. Das zeigt wieder einmal, wie perfekt das Matching System der <a href="www.partner-computer-group.ch">Tim Taylor Partner Computer Group</a> funktioniert. Der Valentinstag 2017 wurde für das Ehepaar Wood zum schönsten Tag ihres Lebens, denn an diesem Tag schenkte Scarlett ihrem Ehemann eine gesunde Tochter. Beide sind sich übrigengs einig, dass es das süsseste Baby auf der ganzen Welt ist. Und dank <a href="www.partner-computer-group.com/pressespiegel/pressemitteilung_11052017.htm">Tim Taylor</a> ein ganz besonderes Glückskind dazu. Der Name des Tim Taylor Babys steht inzwischen auch fest: Stella Wood. Zeitnah wird die Marketing Abteilung der TTPCG die kleine Stella mit einer Video Produktion vorstellen.Der Trend zur Hochzeit und Familiengründung nimmt zuIn den vergangenen Jahren zeigte sich deutlich, dass immer mehr Singles den Wunsch haben, eine eigene Familie zu gründen. Aussergewöhnliche Hochzeiten stehen immer öfter auf dem Wunschzettel des Brautpaares. Kürzlich wünschte sich ein Tim Taylor Brautpaar aus England, von einem singenden Priester getraut zu werden. Auch dieser ausgefallene Wunsch ist für die Tim Taylor Hochzeitsplaner kein Problem. Aber das ist eine andere Geschichte.Sie haben einen Pressebericht des Journalisten Jacob Brewster, Stillwell Ave, Coney Island, Brooklyn, NY 11223 gelesen. Vielen Dank dafür!



Bildinformation: Das Tim Taylor Baby lebt in Wellington