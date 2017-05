Exapro bietet Firmen eine Plattform für den Erwerb und den Verkauf gebrauchter Industriemaschinen

(fair-NEWS) Als Marktplatz für Gebrauchtmaschinen, so sieht sich das Unternehmen Exapro und seine Plattform. Und das trifft auf ganzer Ebene zu. Denn Exapro bietet seinen Kunden nicht nur die Möglichkeit, sich auf dieser Plattform zu registrieren und unter Umständen eine gebrauchte Maschine anzupreisen und zu veräußern. Sie bietet auch eine riesige Auswahl an gebrauchten Maschinen, die andere Unternehmen dringend benötigen und suchen. Das Unternehmen selbst steht hierbei nur als Mittelsmann beratend zur Seite, prüft und durchleuchtet mithilfe professioneller Agenten die Echtheit der jeweiligen Angebote, sichert so die Seriosität und stellt sie schließlich detailliert auf ihrer Plattform vor. Anschließend werden registrierte Anbieter und potenzielle Kunden zusammengeführt und es kommt bestenfalls zum Vertragsabschluss.



Spezialisten sorgen für die nötige Transparenz



Ein Mitarbeiterteam von rund 20 geschulten Spezialisten kümmert sich um den kompletten Geschäftsablauf. Wobei erwähnt werden muss, dass, kommt es zu einem Besichtigungstermin beider Parteien, Käufer sowie Verkäufer in aller Ruhe einen Verkaufsabschluss aushandeln können, der für sie annehmbar ist. Exapro bewegt sich nur im Hintergrund steht mit Rat und Tat zur Seite. Bei Verhandlungsgesprächen ist nur auf Wunsch ein Berater des Unternehmens beratend vor Ort. Sobald ein Unternehmen seine gebrauchte Maschine veräußern möchte, kommt Exapro ins Spiel. In neun verschiedenen Sprachen kann das jeweilige Verkaufsangebot übersetzt werden. So kann das Angebot weltweit Anwendung finden und auch verständlich gemacht werden. Das macht sich besonders dann bemerkbar, wenn es um Details der jeweiligen Maschine geht. Dies geschieht in erster Linie vom Unternehmen Exapro ohne Kostenaufwand und wird dem Anbieter auch nicht in Rechnung gestellt. Das Spezialistenteam agiert anschließend als Verkaufsagent der jeweiligen Maschine. Registrierte Käufer auf dieser Homepage können so rund um die Uhr verfolgen, welche Maschinen gerade neu eingetroffen sind und angeboten werden. Sobald nämlich der Agent eine Übereinstimmung zwischen Käufer und Verkäufer entdeckt, führt er diese zusammen. Die Käufer haben so auch Zugang zu rund 10000 Verkäufern und ihrer Angebote. Noch transparenter und einfacher agieren zu können ist es auf dieser Ebene wohl kaum noch möglich.



Käufer und Verkäufer zusammenführen



Exapro dient als Mittelsmann und Bindeglied zwischen Verkäufer und Käufer gebrauchter Industriemaschinen. Während potenzielle Käufer ihre exakten Wünsche bezüglich der gesuchten Maschine dem jeweiligen Agenten detailliert angeben, fügt dieser alle wichtigen Eckdaten so zusammen, dass sie auf einen Blick sofort erkennbar sind. Das geschieht unter Umständen auch in unterschiedlichen Sprachen. Sobald eine Übereinstimmung dieser Auflistung und der der Voraussetzungen des Käufers erfüllen und zutreffen, setze er sich mit beiden Parteien in Verbindung und führt sie schließlich zusammen. Von diesem Moment an können sich Käufer sowie Verkäufer in aller Ruhe austauschen und schließlich einen Besichtigungstermin der jeweiligen Maschine vereinbaren. Unter den jeweils aufgeführten Maschinen befinden sich unter anderem Maschinen für den Elektronik- und Energiebereich, der Holzverarbeitung, der Verarbeitung von Kunststoff und Gummi. Im Metallbereich zur Blechbearbeitung, Gießerei, Pressen und Werkzeugherstellung. Für den pharmazeutischen Bereich, beispielsweise zur Herstellung und Produktion von Tabletten, Kapseln, Verpackungen und Verschweißungen. Textilmaschinen und jeglicher Verpackungsmaschinen für unterschiedlichste Bereiche und Branchen. Über 5440 verschiedene Druckmaschinen allein befinden sich in dem Portfolio von Exapro. Mehr Wissenswertes über das Unternehmen findet man auf der offiziellen Website des Unternehmens.