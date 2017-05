Metallhochbeet aus Deutschland - Hochbeet aus Metall

(fair-NEWS)

Hochbeete aus Metall erfreuen sich großem Zuspruch. Nicht nur in Deutschland liegen Metallhochbeete wegen ihrer hohen Stabilität und der optimalen Eignung für den Garten stark im Trend. Kimmel´s Schmiede liefert ein perfektes Hochbeet das perfekt auf die Aufzucht von Gemüse und Pflanzen abgestimmt ist. Durch den modularen Aufbau sind verschiedene Formen möglich. Kimmels Hochbeet ist mit einer rückenfreundlichen Arbeitshöhe von 86 cm im Angebot. Für größere Personen liefert der Hersteller auf Wunsch auch eine Version mit der Höhe 1,05m.Wildflecken, 19.05.2017 | Ab sofort liefert der Metallbau-Fachbetrieb Kimmel´s Schmiede aus der Rhön Metallhochbeete in meisterhafter Qualität. Das Hochbeet ist dank hochwertiger Materialien langlebig und wartungsfrei sowie witterungsbeständig. Es ist winterhart und kann das ganze über im Garten verbleiben. Ein teilweiser Abbau zum Beispiel für den Austausch der Erde alle sieben Jahre ist problemlos möglich.Das Hochbeet besteht aus stabilem feuerverzinktem und beschichtetem Stahlblech. Die Eckausbildung erfolgt durch Aluminiumprofile (Alu). Die stabile Wandkonstruktion mit der Füllung aus beschichtetem Kantblech in der Metallrahmenkonstruktion hält dem Erddruck problemlos stand. Querstreben in ausreichender Anzahl bieten zusätzlich Versteifung. Ein verzinktes Drahtgitter mit 10 x 10mm Maschen am Boden ermöglicht willkommenen Nützlingen wie Regenwürmern das Eindringen, wogegen Wühlmäuse als unerwünschte Schädlinge abgehalten werden. Die ausgeklügelte Wandkonstruktion wirkt zudem gegen Schnecken, so ist eine zusätzliche Schneckensperre (Schneckenzaun) nicht notwendig. Optional erhältliche Ergänzungen wie eine umlaufende Rasenkante aus rutschfestem Riffelblech oder eine oben einsteckbare Arbeitsfläche stellen die Praxisnähe unter Beweis.Der Aufbau ist denkbar einfach. Geliefert wird das Hochbeet mit allen vorgefertigten Teilen in Ihrer Wunschform und Höhe. Zusammen mit dem notwendigen Werkzeug, dem Montagematerial und einer leicht verständlichen Aufbauanleitung erhalten Sie alles was sie zur Montage des Sets in Ihrem Garten benötigen.Weitere Informationen unter www.kimmels-schmiede.de/2017/05/04/hochbeet-aus-metall-zum-selber-bauen-bestellen-kaufen/



Bildinformation: Metall Hochbeet witterungsbeständig mit beschichtetem Stahlblech