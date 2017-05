(fair-NEWS)

P3M, das sind Thomas Schmidt aus Berlin, Alexander Elflein aus Stralsund und Andreas Higl aus Wolfenbüttel.Aus drei Ecken des Landes haben sie sich zusammengetan, um die Fahne der deutschen Rockmusik nicht untergehen zu lassen.Die drei arbeiten seit einer Handvoll Jahren in Berlin zusammen um endlich wieder die Musik zu machen, die ihnen am besten liegt:Gitarrenrock mit deutschen Texten mit dem Klang von Berlin. Die Musik hat ihre Ursprünge in den 70er und 80er Jahren, als Bands noch zuerst laute Verstärker besorgten und danach über Texte nachdachten und Sänger nicht gecastet wurden, sondern der am Mikrofon blieb, der sich am meisten zutraute.Heute sind im Programm von P3M Stücke mit Einflüssen von Punk, New Wave, Hardrock, Blues und Reggae, in denen es ohne Schmalz und Poesie um Dinge geht, die jeder nachvollziehen kann.https://www.youtube.com/watch?v=5vSE2-XTC-k&list=PLU3GaYKZG73Jpzmpl-S8devXtDYts7PTphttps://myspace.com/pem_berlinhttps://www.reverbnation.com/pem8Sonntag 28.05.2017Beginn: 19 UhrVorverkauf: 3,00 €Abendkasse: 6,00 € / Studenten: 3,00 €Tickets gibt es direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin+49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de - www.art-stalker.de



Bildinformation: Deutschrock-Abend mit P3M