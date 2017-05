Abenteuer in jeder Richtung und alles mit machen, nur keine Kompromisse

(fair-NEWS)

Die V-Strom 650 als ultimatives Universalgerät für „Alles“ erhält von der Firma Hepco&Becker ordentlich viel Zubehör, sodass einem Abenteuer mit der neuen Maschine nichts mehr im Wege steht.Neu ist zum Beispiel der Lock it Kofferträger und das Lampenschutzgitter. Ebenfalls im Programm ist ein C-Bow Halter, Alurack / Easyrack für die Originalbrücke, Hauptständer, Motorschutzplatte, Gepäckbrücken-Verbreiterung, Lock it Tankring, Motorschutzbügel und eine Seitenständerplatte. Auch sehr nützlich ist die optionale Stützstrebe, diese versteift die originale Brücke und schafft einen festen und stabilen Verbund, so dass auch bei Geländefahrten eine optimale Befestigung gewährleistet ist.Der Kofferträger ist für 257,00 € bereits lieferbar. Als Gepäckbeispiel gibt der Hersteller hier seinen XPLORER 30 Black Koffer an.Das Lampenschutzgitter für 118,00 € gibt es erst ab ca. KW 24.Der schwarze Motorschutzbügel kostet 189,50 €.Der Topcaseträger Alurack ist für 116,50 € erhältlich. Der Unterschied zwischen dem Alu- und dem Easyrack ist, dass das Alurack einen festen Bügel für die Topcasebefestigung hat, während das Easyrack einen einklappbaren Bügel besitzt. Das Easyrack kostet 146,50 €.Wer lieber mit kleinerem Gepäck reist oder nur einen dezenten Gepäckträger bevorzugt, der sollte sich den C-Bow Halter für 162,50 € ansehen. Hierzu passt laut Hepco & Becker das neue Orbit Sidecase, welches im Satz für 329,50 € erhältlich ist.Der Hauptständer kostet 226,00 € und die Gepäckbrückenverbreiterung 87,50 €.Die Motorschutzplatte ist in zwei Ausführungen verfügbar, in schwarz kostet sie 226,00 €, in Aluminium nur 210,50 €.Der praktische Lock it Tankring ist für 44,90 € erhältlich. Auf diesen passt zum Beispiel der Hepco & Becker Tankrucksack Street Tourer Enduro sehr gut drauf. Dieser kostet 179,50 € pro Stück.Die optionale Stützstrebe für die originale Gepäckbrücke kostet 48,00 € und die Seitenständerplatte 47,90 €Die neue V-Strom 1000 von 2017 bekommt ein passendes Lampenschutzgitter für 118,00 €, lieferbar voraussichtlich in KW 24, sowie einen optional erhältlichen Halter für 29,50 €. Einen Tankschutzbügel in schwarz für 219,50€ und auch in Edelstahl für 249,50 €. Allerdings sind die Tankschutzbügel nur in Verbindung mit dem Motorschutzbügel vom Modell ab Bj. 2014 (Artikelnr. 5013530) montierbar.Praktisch hierbei, dass bis auf das Lampenschutzgitter und der Tankschutzbügel alle anderen Hepco&Becker Artikel vom Modell Baujahr 2014 ebenfalls am neuen 2017er Modell passen. Hier lohnt sich ein Blick auf die My Bike Übersicht im Onlineshop des Herstellers.



Bildinformation: V-Strom 650 und 1000 mit Hepco&Becker Zubehör