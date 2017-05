(fair-NEWS)

Charity Gala "Showtime with Thorsten & Friends"Benefizveranstaltung zugunsten des Filmprojekts "Lampefieber", sowie des Kinderhospizes "Sonnenhof" der Björn Schulz StiftungLivegesang-Cabaret-Comedy-TravestieKünstler: Thorsten Lampe / David Vilches / Marc Diavolo / Raliza van Oijen / Marga Süchtig / Fab-SistersAchtung! Bei der Veranstaltung kann es zu Filmaufnahmen kommen!Sonntag 04.06.2017 / Einlass: 18:00 Uhr / Beginn: 19:30 UhrTicket: 15,00 €Filmprojekt Lampefieber - Vom Kindheitstrauma zum Lebenstraum, ein Dokudrama entsteht - Inhalt:Thorsten Lampe kommt aus einem von Verwahrlosung und Gewalt geprägten Elternhaus. Gewalt gehörtezu seinem traurigen Kinderalltag. Während dieser Zeit flüchtete sich Thorsten in eine Scheinwelt: - das Theaterspiel -Aus der "Selbsttherapie" wurde ein Lebenstraum, der Thorsten die Kraft gab, sich sein Recht auf Leben zu erkämpfen und sich selbst zu verwirklichen. Wie Thorsten es geschafft hat, dem Martyrium zu entfliehen, zu überleben und trotz aller Schicksalsschläge ein lebensfroher und sozial engagierter Mensch zu werden, soll filmisch eindrucksvoll in einem 90minütigen Dokudrama unter der Regie von Andreas Jordan-Drost (bekannt als Regisseur aus "Der Bergdoktor", "Forsthaus FAlkenau" u.a.) in Szene gesetzt werden.Kinderhospiz "Sonnenhof" der Björn Schulz Stiftung BerlinIm Gegensatz zu Hospizen für Erwachsene, die ihren Gästen nur für die letzte Lebensphase offen stehen, unterstützt die Arbeit der Kinderhospize die gesamte Familie des lebensverkürzend erkrankten Kindes.Die Arbeit des Sonnenhofes beginnt im Idealfall mit dem Zeitpunkt der Diagnose, begleitet die Familien bis zum Tod des Kindes und über viele Jahre darüber hinaus.Nähere Info: www.lampefieber.comTickets gibt es direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin+49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de - www.art-stalker.de



Bildinformation: Benefizveranstaltung zugunsten des Filmprojekts "Lampefieber", sowie des Kinderhospizes "Sonnenhof"