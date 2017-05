(fair-NEWS)

Beyond The Lines - // Funk Up The West //Soul/Pop/FunkDonnerstag 29.06.2017 / Beginn: 20:30 UhrVorverkauf: 6,- € / Abendkasse: 8,50 € / Studenten: 3,-€Beyond The Lines wurde 2005 von Gitarrist Jörg Sander und Schlagzeuger Jep Schiegl gegründet. Seit 2012/2013 sind Sängerin Lisa Tilicke, Bassist Felix Grenze und Saxofonist Marc Stephan Teil des unverkennbaren Quintetts aus vier Generationen, das sich durch seine musikalische und zwischenmenschliche Harmonie auszeichnet.Neben eigenen Stücken spielen Beyond The Lines genreübergreifend Neuinterpretationen aus Soul, Funk, Blues und Pop. Die Bühnen der Berliner Musikclubs und Festivals sind ihre häufigsten Auftrittsorte, zudem sind sie seit 2006 fester Bestandteil des Unterhaltungs- und Motivationsprogramms der Berliner Marathons.www.beyond-the-lines.de/Tickets direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin+49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de - www.art-stalker.de



