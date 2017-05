Andreas Meyer und Joachim Woyke präsentieren neuen Internetauftritt der MEGALON GROUP Holding

(fair-NEWS)

Hamburg, 22.05.2017 - Der Webauftritt der MEGALON GROUP Holding ist komplett überarbeitet worden. Mit der Neugestaltung orientiert sich das Hamburger Unternehmen visuell sowie technisch an modernster Weboptik. Jünger, präsenter und zugleich hanseatisch bodenständig hebt sie sich mit ihrem innovativen Konzept deutlich von dem bisherigen klassischen Internetauftritt der Unternehmensgruppe ab.Ein zentrales Thema des Relaunchs war, alle wichtigen Inhalte des Portals auf einen Blick bereitzustellen, übersichtlich zu gliedern und die Unterseiten klar zu strukturieren. Die neue Website passt sich in der Bildschirmdarstellung den unterschiedlichen Anforderungen mobiler Endgeräte wie Smartphones oder Tablets an. Neben einer Vielfalt von Informationen rund um das Tätigkeitsfeld der Holding bietet die Seite ebenfalls einen Zugang zu den Webseiten der vier Tochtergesellschaften des Unternehmensverbunds. Die beiden Geschäftsführer, Joachim Woyke und Andreas Meyer, geben der Marke ihres Unternehmens ein Gesicht."Die essentielle Herausforderung für den Relaunch war, die Philosophie unserer Unternehmensgruppe - hanseatische Verlässlichkeit und internationale Innovation - zu vereinen. Das ist uns mit der neuen Plattform gut gelungen. Unseren Grundsatz und die DNA unseres Erfolges transportieren wir künftig mit dem verjüngten und modernen Auftritt im Internet", freut sich Andreas Meyer.Joachim Woyke zum neuen Webauftritt: "Als Gründer und Investoren für Start-ups und expandierende Unternehmen setzen wir unsere Ideen mit viel Herzblut um. Progressive und kreative Verwirklichung jedes Projekts ist unsere Leidenschaft. Diese Passion vermittelt meiner Meinung nach jetzt auch unser neue Website."Die MEGALON Group Holding GmbH steuert mit ihrem kompetenten Team in vier hochspezialisierten Tochtergesellschaften breit gefächerte Dialogmarketing-Komplettlösungen, Business Process Outsourcing (BPO) sowie Softwareentwicklung und elektronische Abwicklung von Transaktionen für zahlreiche Unternehmen und Marken. Die Gesellschaften der MEGALON agieren weltweit und bedienen von der Neukundenwerbung, über das Bestandskunden- und Produktmanagement bis hin zur Systementwicklung und Systemhosting sämtliche Bereiche der Wertschöpfungskette.Die neue Webseite der MEGALON Group Holding glänzt in neuem Design unter:Ansprechpartner / Pressekontakt:MEGALON GROUP Holding GmbHJoachim Woyke, Andreas MeyerAstraturmZirkusweg 2D-20359 HamburgTel.: +49 (0) 40 / 734 435 540Fax: +49 (0) 40 / 734 435 549E-Mail: info@megalonholding.comWeb: www.megalonholding.com