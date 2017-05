Kettenschmierung bei Fahrtreppen mit perma Schmiersystemen

(fair-NEWS)

Euerdorf. Sie sind Bestandteil unseres täglichen Lebens: Fahrtreppen in Kaufhäusern, am Flughafen oder in U-Bahnhöfen. Erst bei einem Ausfall, der sich meist mit Quietschen oder Rattern ankündigt, merkt man, wie wichtig diese Fahrtreppen für uns sind.Diese Ausfälle zu minimieren, ist Hauptaufgabe der Betreiber und der Hersteller. Zu einer reibungslosen Funktion trägt auch eine optimale Schmierung bei. Dazu hat perma das Ölschmiersystem perma ECOSY entwickelt, welches eine exakte und individuelle Schmierung der Ketten ermöglicht. In zahlreichen Anwendungen in den letzten Jahren, u. a. bei den Stadtwerken München, hat sich herausgestellt, dass mit diesem Schmiersystem der Ölverbrauch um bis zu 75 Prozent reduziert werden konnte. Daneben bietet die permanente Schmierung einen Schutz gegen Korrosion und Verunreinigung, was weniger Verschleiß zur Folge hat.perma ECOSY kann ganz einfach installiert werden. Durch die optimale Schmierung gibt es kein Abtropfen von der Kette mehr, so dass auch das Unfallrisiko durch Ausrutschen vermindert wird. Das Öl wird exakt in der richtigen Qualität und Menge an der geforderten Stelle mittels Pinsel aufgetragen, wobei letztendlich alle Faktoren zu einer Erhöhung der Kettenlebensdauer beitragen.Speziell für das Themengebiet "Fahrtreppen" gibt es Informationsmaterial, das kostenfrei bestellt oder in der Mediathek unter <a href="www.perma-tec.com"> www.perma-tec.com</a> ; heruntergeladen werden kann.



Bildinformation: Flyer: perma Schmiersysteme im Einsatz: Kettenschmierung bei Fahrtreppen