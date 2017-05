Awantego sorgt für Ihre starke Internetpräsenz

(fair-NEWS)

Von wegen Sommerloch! Das <a href="www.awantego.de/">Awantego</a> Team startet in die neue Saison mit neuen Ideen und Konzepten. Als Experte im Bereich automatische Marketing Lösungen bieten wir ab sofort nicht nur Webseiten und unique Content an, sondern auch die Möglichkeit, neue Kunden mit Hilfe von individuellem Content zu gewinnen.Automatic Unique Content: Automatisierte Texte auf KnopfdruckMit automatisierten Texten hilft Awantego seinen Kunden hochwertige unique Texte per Knopfdruck zu erstellen. Dafür wird mit der Software von AX Semantics gearbeitet. Als Solution Partner von AX Semantics hilft Awantego seinen Kunden aus Daten große Textmengen für E-Commerce, redaktionelle Beiträge oder Aktien- und Börsenberichte zu erstellen - absolut unique, hochwertig und SEO-optimiert."Als wir das Konzept von AX Semantics kennen gelernt haben, waren wir sofort Feuer und Flamme," - so Awantego Geschäftsführer Matthias Böhmichen - "Denn in Gegensatz zum klassischen Roboterjournalismus ermöglicht die Software den Text nicht nur als Aneinanderreihung von Zeichen zu interpretieren sondern den Wortsinn zu erfassen. Dadurch wird eine unendliche Variation von Unique Content erstellt, der von Menschenhand geschriebenem Content nicht unterschieden werden kann."Auch Saim Rolf Alkan, Geschäftsführer von AX Semantics, freut sich über die erfolgreiche Zusammenarbeit: "Mit Awantego haben wir einen starken Partner gewonnen. Das Unternehmen mit stark ausgeprägtem digitalem Know-How hat unsere Software bereits erfolgreich bei den Kunden integriert und unterstützt uns weiterhin bei der operativen Umsetzung und der Implementierung. Wir freuen uns zusammen mit Awantego den Bereich automatisierte Texterstellung weiter auszubauen.Starke Webseiten für mehr UmsatzAlle Webseiten, die das Team von Awantego für seine Kunden erstellt, sind einzigartig, suchmaschinenoptimiert und optimal auf die Besucherbedürfnisse angepasst. Damit die Kunden von funktionsreichen und individualisierbaren Websites profitieren, verwenden wir das Content-Management-System WordPress. Ob Visitenkarte oder "schlüsselfertiger" Online-Shop - wir erstellen ein überzeugendes Aushängeschild Ihres Unternehmens. Auf Wunsch unserer Kunden bieten wir zudem WordPress Schulungen an. Bei uns lernen Sie alles Notwendige: von den Basics im Umgang mit einem CMS bis hin zum Umgang mit WordPress-spezifischen Modulen.Mit Lead Pilot vollautomatisch Kunden gewinnen"Wir erstellen nicht einfach schnelle suchmaschinenoptimierte Seiten. Wir sorgen dafür, dass unsere Kunden mit ihren Seiten selbst Kunden gewinnen können. Das entspricht den Wünschen unserer Kunden nach einer effektiven automatischen Kundengewinnung." - so Matthias Böhmichen, Awantego-Geschäftsführer. Mit unserem Produkt "Lead Pilot" helfen wir Ihnen Ihre Interessenten vollautomatisch mit individuellen Inhalte anzusprechen. Dabei sparen Sie Zeit und Geld und können Ihre Kunden langfristig an Ihr Unternehmen binden. Mit Lead Pilot erstellt Awantego branchenspezifische Inhalte in Form von Landingpages, GiveAway und Newslettern. Dabei werden die Inhalte spezifisch für jeden Kanal angepasst, so dass Ihre Kunden auf Sie zukommen werden und nicht umgekehrt.



Bildinformation: Awantego