Zukunftsmarkt Nano-Technologie - seien Sie dabei mit REVTECS NETWORKModerne Produkte auf der Basis innovativer Technologien stellen den Grundstein des Erfolges eines österreichischen Unternehmens dar. REVTECS - eine Firma im Bereich des Netzwerk-Marketings, ist Spezialist für eine ganz spezielle Produktreihe mit hoher Akzeptanz am Markt: Schutzbeschichtungen mit Nano-Technologie.Mit REVTECS NETWORK erfolgreich im eigenen Geschäft<a href="www.revtecs-network.at">www.revtecs-network.at</a>Vertriebspartner des österreichischen Unternehmens mit Technologie-Schwerpunkt haben Sie die Möglichkeit, langfristig ein nachhaltiges Geschäft aufzubauen. REVTECS NETWORK verbindet alles, was Sie für einen erfolgreichen Start benötigen: Eine Produkte die jeder gebrauchen kann und gerne benutzen wird, ein effektives Marketing- und Vertriebswerkzeug, viele Jahre Erfahrung im Bereich Netzwerk-Marketing und ein dynamischer und attraktiverREVTECS PROTECTION - eine Produktreihe mit hoher MarktakzeptanzREVTECS ist ein Kunstwort aus den Begriffen Revolution und Technologies. Dahinter verbirgt sich im konkreten Sinne ein Beschichtungsverfahren für den Schutz von Glasflächen auf der Basis von Nano-Technologie. REVTECS NETWORK vertreibt aktuell zwei Produkte: REVTECS PROTECTION Display für den Schutz von Glasoberflächen von Smartphones, Tablets, Kameras und Brillen und REVTECS PROTECTION Windshield mit Nano-Schutz für die Frontscheibe des Autos.Bei der Behandlung von Oberflächen mit der Nano-Flüssigkeit sorgt die innovative Technologie für die Beseitigung von mikroskopisch kleinen Unebenheiten in der Glasoberfläche. Der Fläche werden dadurch nicht nur schmutzresistente und wasserabweisend Eigenschaften verliehen - sie wird auch leichter zu reinigen und stabiler gegen Bruchschäden und antibakteriell.Für beide Produkte existiert bereits jetzt große Nachfrage und einen stetig wachsenden und nachhaltigen Markt. Autos und Handys werden nicht so bald aus unserem Alltag verschwinden und viele Handy-Nutzer und Autofahrer werden sich gerne von den Vorteilen der REVTECS Produkte überzeugen lassen.REVTECS BASE - das Marketing-Tool für Ihren ErfolgAls REVTECS Vertriebspartner steht Ihnen neben einer Produktreihe, die ohne Zweifel viele Menschen überzeugen und sich wie von selbst verkaufen wird, mit REFTECS BASE ein Marketing-Werkzeug zur Verfügung, das Sie als REVTECS NETWORK-Partner beim Aufbau Ihres Vertriebsnetzwerkes und bei der Vermarktung unterstützt. REVTECS BASE stellt in der Unternehmensphilosophie das Herzstück des REVTECS NETWORK dar.Das Landingpage-Baukasten-System von REVTECS BASE stellt ein wesentliches Element dar. Aus einer Auswahl von individuell anpassbaren Vorlagen lässt sich schnell und intuitiv ein eigener Internet-Auftritt zu Informationszwecken, für den Verkauf und für den Aufbau Ihres Vertriebs-Teams gestalten.Sie können hierfür auf eine Reihe hilfreiche Module zurückgreifen. Sie können vorgefertigte Textbausteine, Videos und Bilder benutzen, oder Sie verwenden eigene Inhalte. Für E-Mail-Anfragen steht eine mit individuellen Inhalten personalisierbare Autoresponder-Funktion zur Verfügung.Sie sind nicht allein. Ein erfahrenes Team steht an Ihrer SeiteAls REVTECS NETWORK sind Sie nicht allein. Sie können sich auf ein erfahrenes Team verlassen, das Ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht. Sie können das professionelle Backoffice für die Verwaltung nutzen und Ihren Vertrieb über einen individuell anpassbaren Online-Shop vereinfachen.REVTECS stellt Ihnen auch umfangreiches Marketing-Material in Form von Videos und Dokumenten zur Verfügung. Damit können Sie Ihren Kunden und Partnern die Produkte und das Konzept von REVTECS NETWORK anschaulich näher bringen.<a href="www.revtecs-network.at">www.revtecs-network.at</a>Produkt- und Verkaufsfragen Ihres Netzwerkes beantwortet gerne der kostenloser Kunden- und Partnerservice per E-Mail.Für Fortbildung wird in den REVTECS Corporate Events gesorgt. REVTECS NETWORK Partner können sich bei diesen Gelegenheiten über neue Produkte Informieren und an Schulungen teilnehmen. Zusätzlich können Partner in Coaching-Videos und Webinare ihr Fachwissen erweitern und lernen, ihre Vertriebsmöglichkeiten ständig zu optimieren.Kontakt unter :<a href="www.revtecs-network.at">www.revtecs-network.at</a>



