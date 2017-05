Coupa öffnet sein Zertifizierungsprogramm für Tax Regulation Compliance Partners

(fair-NEWS)

München – 22. Mai 2017 – Coupa Software (NASDAQ: COUP), eines der führenden Unternehmen im Bereich Cloud-basiertes Spend-Management, erweitert sein bewährtes CoupaLink-Programm. Ab sofort können Compliance-Partner weltweit sich per „Tax-App“ einbinden und Steuerberechnungen in Echtzeit vornehmen. Die neu zertifizierten Apps stammen von Thomson Reuters, Avalara und Vertex.Das CoupaLink-Proramm ermöglicht es den Software-Partnern von Coupa, ihr ergänzendes Lösungsangebot unkompliziert in Coupas globales Netzwerk zu integrieren. Die Unternehmenskunden profitieren, indem sie ihr Ausgaben-Management optimieren können, ohne dass sie in diesem Zusammenhang zusätzliche Kosten in Form von etwaigen Kooperationen mit Drittanbietern in Kauf nehmen müssen.Mithilfe der neuen Apps erfahren die Anwender auf Knopfdruck die verbindlich gültigen Steuerangaben, die im Zusammenhang mit einer Rechnung oder einer Transaktion anfallen. Damit lässt sich der Arbeitsaufwand, um geplante Kaufvorgänge trotz unterschiedlicher Steuern compliant abzuwickeln, spürbar reduzieren.Seit 2006 bietet Coupa eine offene API-Plattform, die – inklusive einer vollständigen Dokumentation – für alle Kunden und Partner zugänglich ist. Der Zugriff auf diese Plattform ist rege – und beläuft sich für 2017 bislang auf über 85 Millionen API-Aufrufe pro Monat.„Coupa möchte seinen Kunden mit diesen Apps einen gesteigerten Mehrwert bieten“, so Roger Goulart, Vice President Business Development and Alliances bei Coupa. „Wir freuen uns sehr, dass wir diese führenden Steuer-Compliance-Anbieter als Partner gewinnen konnten.“Coupas speziell für die Cloud entwickelte moderne Ausgaben-Management-Plattform, beschleunigt das Business von Unternehmen durch die Vereinheitlichung von Prozessen rund um das Reisekostenmanagement, den Einkauf, die Rechnungsstellung und verwandte „Source-to-Settle“-Bereiche. Durch den Einsatz des Coupa Open Business Network hat die Plattform mehr als zwei Millionen Lieferanten verbunden und stellt dadurch eine leistungsstarke Lösung für Unternehmen dar, die ihre Ausgaben unter Kontrolle haben wollen.



Bildinformation: Logo coupa