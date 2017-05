Sensationelle Performance - SPECTRONs N-Verstärker getestet

(fair-NEWS)

Für unter 100 Euro einen vernünftigen, leistungsstarken Verstärker im Auto nachrüsten? Kein Problem, meint die Zeitschrift Car & HiFi und empfiehlt ihren Lesern die Endstufen der N-Serie von SPECTRON. Drei Modelle aus der neuen Verstärkerreihe hat Car & HiFi in Heft 03/2017 gründlich getestet. Fazit: "Die N-Serie ist unverschämt preiswert und unverschämt gut!" urteilen die Fachjournalisten. "Bereits für weniger als 100 Euro bekommt man einen ausgewachsenen Verstärker mit mehr als genug Leistung."Grundsolide, klassisch designte Kühlkörper aus Aluminium, sauberer gradliniger Innenaufbau und hochwertige Bauteile wie BJT Endstufenschaltungen mit kraftvoller Mosfet-Stromversorgung - Car & HiFi ist begeistert über die Qualität und Ausstattung der neuen SPECTRON Amps, die, so die Tester, "keinesfalls schlechter sind als bei Endstufen der nächst höheren Preisklasse. Bei der Zweikanal finden wir eine doppelte Transistor-Bestückung für etwas mehr Leistung, und die Mono gefällt mit ihrem wohl dimensionierten Netzteil."Auch in punkto Ausgangsleistung können die SPECTRON Verstärker voll und ganz überzeugen: "Am Messplatz ermitteln wir bei der Mono SP-N1507 250 Watt an 4 Ohm und 390 Watt an 2 Ohm, das reicht vollkommen aus, wenn man keinen bleischweren Subwoofer treiben muss. Die Verzerrungen liegen sehr niedrig, so dass man bei einer 130-Euro-Endstufe ein klares Lob aussprechen muss." Auch das große Zweikanalmodell, die SP-N2207 für knapp 100 Euro, beeindruckt die Fachjournalisten "mit sensationellen 111/163 Watt an 4/2 Ohm."Ins Schwärmen geraten die renommierten Fachjournalisten dann im Hörtest: "Der geradlinige Aufbau mit bewährten Schaltungen lässt eigentlich nur Gutes erwarten. So verwundert es nicht, dass die N-Serie voll und ganz gefallen kann. In einer ordentlichen Car-HiFi-Installation wird garantiert niemand darauf kommen, dass derart günstige Verstärker verbaut sind."Nachdem die Modelle der N-Serie getestet sind, können die Fachjournalisten vor den SPECTRONs nur den Hut ziehen: "Trotz der günstigen Kurse kann man bei allen Verstärkern bedenkenlos zugreifen. Unsere besondere Empfehlung bekommen die großen Zwei- und Vierkanäler SP-N2207 und SP-N4207, die sensationelle Performance bringen und manch teurerer Endstufe locker die Butter vom Brot nehmen."Das Prädikat "Leistungstipp" hat Car & HiFi bereits an die in Heft 02/2017 getestete SP-N4207 verliehen. Für den Monoblock SP-N1507, den 2-Kanäler SP-N2207 und das 4-Kanal Modell SP-N4107 gibt es jetzt die Auszeichnung: "Best Product".



