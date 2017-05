Diakonie setzt iFinder5 elastic für die Suche in NetApp Fileservices ein

(fair-NEWS)

München, den 22.05.2017 – Das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung (EWDE) setzt für die Suche in NetApp-Filesystemen ab sofort die IntraFind-Enterprise-Search-Lösung iFinder5 elastic ein. Die Lösung wird aktuell von etwa 900 Mitarbeitern in der Einrichtung in Berlin genutzt. Betroffen sind etwa 8 Millionen Dokumente.Der iFinder5 elastic wird dabei mit dem fpolicy-Konnektor an die bestehenden NetApp Fileservices angebunden. Die Storage-Lösungen von NetApp speichern große Datenmengen auf Filesystemen. Mit dem iFinder5 elastic können diese Filesysteme nun noch schneller durchsucht werden und die zeitaufwändige Suche über den Windows Explorer ist damit passé: Wird ein Dokument neu angelegt, gelöscht, geändert oder auch nur eine Berechtigung geändert, so wird diese Änderung direkt und ohne aufwändiges Crawling im iFinder verarbeitet. Die Suchergebnisse spiegeln stets den aktuellen Stand in Echtzeit wider.„Wir bieten mit dem iFinder5 elastic als erster Enterprise-Search-Anbieter weltweit eine von NetApp zertifizierte Lösung für die integrierte Volltextsuche in NetApp Fileservices an,“ erklärt Franz Kögl, Vorstand der IntraFind Software AG. „Da die EWDE schon NetApp Fileservices im Einsatz hat, ist der iFinder5 elastic bestens für sie geeignet.“Der iFinder5 elastic ist eine Enterprise-Search-Lösung für die übergreifende Volltextsuche in strukturierten und unstrukturierten Daten unter Berücksichtigung der Benutzerrechte. Mit dem iFinder5 elastic ist gewährleistet, dass die Benutzer bei der Suche nur die Daten angezeigt bekommen, die sie auch berechtigt sind zu sehen.Einfache Suche über browserbasiertes DashboardÜber Single Sign On kann der Nutzer bequem über ein browserbasiertes User Interface auf alle Funktionen einer komfortablen Suche für alle Mitarbeiter eines Unternehmens zugreifen. Neben der Such-/Trefferseite kann sich jeder Nutzer individuell auch ein Dashboard mit den für ihn relevanten Informationsbausteinen („Dashlets“) selbst konfigurieren und sich beispielsweise die Telefonliste, einen News-Stream oder bestimmte Suchergebnisse als Favoriten anzeigen lassen.Um dem User das Arbeiten zu erleichtern, wird jede Suchanfrage in einem separaten Reiter dargestellt. Bei Eingabe eines Suchbegriffs öffnet sich automatisch ein neuer Tab. Die vorhergehende Suchanfrage bleibt bestehen und kann jederzeit wieder über einen Klick zurückgeholt und weiterbearbeitet werden.Für den Nutzer bleibt der gesamte Suchprozess so einfach wie möglich: Die jeweiligen Fundstellen in den einzelnen Trefferdokumenten sind farblich markiert, so dass der Mitarbeiter einen guten Überblick über die jeweiligen in Frage kommenden Dokumente hat. Regelmäßig wiederkehrende oder komplexe Suchanfragen lassen sich außerdem als Favorit speichern und im Dashboard anzeigen. Relevante Dokumente kann der Nutzer ebenfalls als Favorit markieren.„Besonders die Linguistik-Funktionen im iFinder5 elastic haben uns begeistert“, berichtet Danjiel Slankovic, Teamleiter IT Betrieb, EWDE. „Bei der Suche bekommen wir alle relevanten Ergebnisse angezeigt und übersehen nichts mehr.“Der iFinder5 elastic korrigiert Tippfehler und macht intelligente „Meinten-Sie“-Vorschläge. Egal ob Word, PDF, Excel oder HTML – der iFinder5 elastic unterstützt über 600 Dateiformate, die aus unterschiedlichen Systemen wie Netzlaufwerken, dem Intranet oder aus der Cloud stammen können.Mehr Infos finden Sie unter www.intrafind.de/unternehmen/referenzen



Bildinformation: Diakonie setzt iFinder5 elastic für die Suche in NetApp Fileservices ein