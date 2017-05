(fair-NEWS)

Berlin, Mai 2017Das Hotel Berlin, Berlin veranstaltet auch in diesem Sommer die sportlichste Sightseeing-Tour der Stadt - Den GM's Run!Jan-Patrick Krüger, General Manager des Hotel Berlin, Berlin, begleitet Gäste und alle Interessierten auf einer Laufstrecke quer durch die Hauptstadt. Die Top „Sights“ Berlins werden so im wahrsten Sinne des Wortes zu besonderen "Anlauf"-stellen. Der GM's Run läuft ab dem 24. Mai an und findet an neun ausgewählten Terminen im Sommer und Herbst statt – nicht verpassen!Der von Jan-Patrick Krüger erfundene GM’s Run des Hotel Berlin, Berlin entsprang seiner Leidenschaft als begeisterter Marathonläufer. Im Februar feierte „der schnellste GM Deutschlands“ das erfolgreiche Absolvieren der "Big 6" der "World Marathon Major Serie" - die sechs prestigeträchtigsten Marathonstrecken der Welt. Beim GM's Run steht der Spaß am Erkunden der Hauptstadt an erster Stelle – und der „schnellste GM Deutschlands“ nimmt stets Rücksicht auf alle Teilnehmer!Der GM's Run findet 07:00 bis 08:00 morgens statt und bietet einen vitalen Start in den Tag der erwachenden Millionenstadt. Die Route des GM's Run führt vom Hotel Berlin, Berlin über die Siegessäule, das Schloss Bellevue und anschließend über den Reichstag und das Brandenburger Tor hin zum Tiergarten und zum Abschluss wieder zum Hotel Berlin, Berlin. Nach dem sportlichen Event erwartet die Teilnehmer ein kühler Drink und eine kleine Stärkung in der hoteleigenen Bar Berlin, Berlin.Berlin sportlich erkunden – so lernt man die Hauptstadt nur beim GM's Run kennen!Die GM's Runs finden am 24.05., 07.06., 15.06., 20.07., 17.08., 31.08., 14.09., 28.09. und 17.10.2017 ab 7:00 Uhr statt. Wer sich für dieses „one-of-a-kind“ Erlebnis anmelden möchte, kann dies unter der 030-2605-3002 oder per Mail an gms.run@hotel-berlin.de tun.



Bildinformation: Der GM's Run vom Hotel Berlin, Berlin kehrt zurück! Jan-Patrick Krüger veranstaltet ab dem 24. Mai erneut die sportlichste Sightseeing-Tour Berlins