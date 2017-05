DAS sommerliche Kulinarik-Highlight an der Ostsee: Ab dem 09. Juni präsentiert das schlossgut gross schwansee einzigartige kulinarische Events

(fair-NEWS)

Hamburg, Mai 2017Kulinarische Hochgenüsse in norddeutscher Idylle - Im schlossgut gross schwansee können Gäste ab dem 09. Juni unvergessliche kulinarische Eventabende erleben. Die kulinarischen Events im schlossgut gross schwansee bieten exklusive Menüs aus spannenden, international inspirierten Themengebieten mit passender Live-Musik und lifestyligem Ambiente - Die Leitung und Inspiration der Abende übernimmt der neue Küchenchef des schlossgut gross schwansee, Alexander Prüß.Das Event im schlossgut gross schwansee startet ab dem 09.06.2017 traditionell „American Style“ mit dem kulinarischen Abend rund um das sommerliche Trend-Thema BBQ. Hier mangelt es an keinem amerikanischen Klassiker! Deftig marinierte Spareribs, Burger mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, Maiskolben und unwiderstehlich leckere Blaubeer-Pancakes als Dessert bringen den "American way of life" an die Ostseeküste!BBQ trifft „Bella Italia? Kein Problem! Im schlossgut gross schwansee wird am 14.06.2017 die italienisch-inspirierte Variante zelebriert - Eine exzellente Auswahl an Grillspezialitäten wie Lamm oder Salsiccia kombiniert mit Risotto, Antipasti und sommerlichem Erdbeer-Tiramisu machen dieses Event so einzigartig und bringen "La Dolce Vita" ins schlossgut gross schwansee. Selbstverständlich werden alle Abende mit passender Live-Musik untermalt.Nordisch geht es am 20. Juli weiter - Traditionelle Küche, inspiriert von der Ostsee. Von Labskaus über Matjes bis zum Mecklenburger Rippenbraten gibt es nordische Klassiker, innovativ von Alexander Prüß interpretiert. Maritime Tradition trifft auf die inspirierte Kulinarik des Küchenchefs! Die Gäste des schlossgut gross schwansee erwartet eine Zeitreise in fast vergessene Gourmet-Jahrzehnte auf neu lifestylig-inspirierte Weise.Die kulinarischen Events finden im Zeitraum vom 09. Juni bis zum 14. Oktober statt und sind bei vorheriger Reservierung zum Preis von 29,00€ und vor Ort für 33,00 buchbar. Weitere Informationen, Preise und Termine ebenfalls unter www.schwansee.de



Bildinformation: DAS sommerliche Kulinarik-Highlight an der Ostsee: Ab dem 09. Juni präsentiert das schlossgut gross schwansee einzigartige kulinarische Events