Augsburger PR-Agentur epr verlost zum 10-jährigen Jubiläum attraktive Gewinne

(fair-NEWS)

Augsburg, 22.05.2017. Anlässlich ihres 10-jährigen Jubiläums verlost die Augsburger PR-Agentur epr - elsaesser public relations fünf Gewinne an Unternehmen und Institutionen aus der Region Augsburg. "Hauptgewinn" ist ein Medientraining für zwei Sprecher eines Unternehmens. Außerdem verlost epr je eine PR-Beratung/Audit, eine Pressemitteilung, einen Newsletter- sowie einen Flyer-Text. Interessierte Unternehmen können sich per E-Mail an ksb@epr-online.de um den gewünschten Gewinn bewerben.epr - elsaesser public relations feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Mit der Verlosungsaktion möchte die Agentur der Region etwas zurückgeben und sie an ihrem Erfolg teilhaben lassen: Beteiligen können sich alle Unternehmen und Institutionen aus dem Raum Augsburg. Eine kurze E-Mail unter Angabe des gewünschten Gewinnes an ksb@epr-online.de genügt. Aus dem jeweiligen Lostopf wird je ein Gewinner gezogen. Einsendeschluss ist der 29. Juni. epr gibt am 17. Juli die Gewinner bekannt, die per E-Mail benachrichtigt werden - und drückt schon mal die Daumen.Das Gewinnspiel im Überblick:- Gewinne: Fünf kostenlose PR-Maßnahmen: 1 x Medientraining, 1 x PR-Beratung/Audit, 1 x Pressemitteilung, 1 x Newslettertext, 1 x Flyertext- Teilnahmebedingung: Teilnahmeberechtigt sind alle Unternehmen und Institutionen aus dem Augsburger Raum- Teilnahme per Mail an ksb@epr-online.de- Ansprechpartnerin: Kirstin Schulze-Büssing- Einsendeschluss: 29. Juni 2017- Benachrichtigung per E-Mail



Bildinformation: (Bildquelle: @ sdecoret / Fotolia)