SENSOR+TEST 2017: Unitronic präsentiert Ultra Low Power NDIR-Sensoren für die Messung von Methan, Kohlenstoffdioxid und Kohlenwasserstoffen

Düsseldorf, im Mai 2017 – Die Unitronic GmbH, Entwicklungsdienstleister aus Düsseldorf und Mitglied des schwedischen Technologiekonzerns Lagercrantz Group AB, präsentiert auf der diesjährigen SENSOR+TEST 2017 in Halle 1, Stand 559 eine Familie neuartiger Ultra Low Power NDIR-Sensoren für die zuverlässige Messung selbst geringer Konzentrationen von Methan (CH4), Kohlenstoffdioxid (CO2) und Kohlenwasserstoffen (HC). Die Sensoren von MIPEX Technology mit digitalem Ausgang verbrauchen unter 3,5 mW, also bis zu 50 Mal weniger als herkömmliche, auf Halbleiter- oder thermokatalytischen Technologien basierende Gassensoren.Bei den von MIPEX Technology entwickelten, in ihrer Art bislang einzigartigen Gassensoren kommen auf A2B4-A2B6- Festkörperlegierungen basierende Lichtemitter und Fotodetektoren zum Einsatz, die eine besonders hohe Effektivität bei der Erkennung von Kohlenwasserstoffen und Kohlenstoffdioxid garantieren. Neue Maßstäbe setzt MIPEX dabei auch durch die Kombination einer LED mit optimiertem Spektrum und signalverarbeitenden Algorithmen, einer optischen Kammer, einer speziell entwickelten Fotodiode, und einem eingebetteten Temperatursensor mit elektronischen Komponenten zur Verarbeitung der Signale auf kleinstem Raum. Es werden verschiedene Messbereiche angeboten, die je nach Bedarf z.B. von 0 bis 100 % LEL, oder bei Methan sogar bis 100 Vol% reichen können. Die Kommunikation mit der Elektronik findet über eine digitale UART-Schnittstelle statt. Daneben steht auch ein analoger Ausgang zur Verfügung.Robuste Technologie durch ExplosionsschutzEin weiteres einzigartiges Merkmal der MIPEX IR Gassensoren ist der Explosionsschutz nach EX ia I U / Ex ia IIC U. Die Gassensoren der MIPEX-02- und MIPEX-03-Serien benötigen kein zusätzliches Sintermetall als explosionssichere Abdeckung. Sie unterliegen der „Ex“-Zertifizierung nach ATEX, IECEx und ETL und werden damit selbst höchsten industriellen Sicherheitsanforderungen gerecht..Auch für drahtlose Anwendungen geeignetSerienmäßig werden die Sensoren wahlweise in 16,6 x 20 mm großen Metall- oder Kunststoffgehäusen angeboten, für kürzere Reaktionszeiten von



Bildinformation: MiPEX