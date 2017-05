Yogafrühling Gastein - „Atme die Berge“ von 24. Mai bis 5. Juni 2017

(fair-NEWS)

Beim „Speed Yoga“-Opening präsentieren renommierte Lehrer 20 Yogastile an einem Abend – zum Ansehen und Mitmachen – bei freiem Eintritt.Schon in wenigen Tagen werden die schönsten Plätze des frühlingshaften Gasteinertals zu „Freiluft-Yogastudios“. Von 24. Mai bis 5. Juni 2017 wird Gastein im Rahmen von „Yogafrühling Gastein – Atme die Berge“ zum vierten Mal zum Yogatal und somit zum Zentrum der österreichischen und deutschen Yogaszene. Yoga-Anfänger und Fortgeschrittene wählen aus einem umfangreichen Angebot aus über 350 Yogastunden die für sie interessanten Einheiten aus. Eine Vielzahl von Yogastilen unterrichtet von 40 renommierten Yogalehrenden aus Österreich und Deutschland macht dies möglich.„Speed Yoga“-Opening zum Mitmachen bei freiem EintrittDen spektakulären Anfang macht das „Speed Yoga“-Opening am Donnerstag, den 25. Mai 2017 um 19:30 Uhr im Kongresszentrum in Bad Hofgastein. Dabei werden Yogalehrende aus Österreich und Deutschland insgesamt 20 verschiedene Yogastile in kompakter Form präsentieren. Bei freiem Eintritt stehen Klassiker wie Rückenyoga, Hatha-Yoga, Yin- und Vinyasa-Flow-Yoga ebenso auf dem Programm wie aktuelle Neuentwicklungen (z.B. Faszientraining, Detox-Yoga) aus der boomenden und immer bunter werdenden Yogaszene.„Vom Zusehen alleine lernt man Yoga nicht wirklich kennen“, sagt Organisatorin Elfi Mayr. „Daher ist unsere Eröffnung eine Mitmach-Veranstaltung, bei der unsere Gäste in kürzester Zeit erfahren, was sie in den kommenden dreizehn Tagen erwartet und welche Kurse ihren Wünschen am besten entsprechen.“Gesundheitsurlaub der besonderen Art„Das Gasteinertal hat sich durch die Veranstaltung auch in der Yogaszene einen großen Namen gemacht,“ so Elfi Mayr. „Die Kombination aus der bunten Vielfalt von Yogastilen, den besten Yogalehrenden aus Österreich und Deutschland und einer Yogapraxis in der freien Natur ist absolut einzigartig. Kein Wunder, dass binnen drei Jahren aus einem Geheimtipp die wichtigste und größte Yogaveranstaltung in den Alpen geworden ist.“Während der Yogatage genießen die Gäste aber nicht nur ein abwechslungsreiches In- und Outdoor-Yogaprogramm. 33 Partnerbetriebe verwöhnen ihre Gäste mit Zusatzservices wie vegetarischer und ayurvedischer Küche, zahlreichen Massageangeboten und meditativen Wanderungen.Yogaweltstars Natalie Alison und Young Ho Kim und im GasteinertalUnter den zahlreichen Top-Yogalehrenden sind heuer auch einige Stars der internationalen Yogaszene. Einer der weltweit bekanntesten Yogalehrer Young Ho Kim, der das größte Yogastudio in Europa in Frankfurt leitet, hat seine „diamond yoga conference“ ins Yogatal Gastein verlegt. Die Schauspielerin Natalie Alison („Sturm der Liebe“), die mittlerweile auch als innovative Yogalehrerin große Erfolge feiert, wird ebenfalls mehrere Einheiten leiten.Große Vielfalt - Yogastile von A bis ZDas Besondere bei „Yogafrühling Gastein - Atme die Berge“ ist: Alle Gäste können einzelne oder mehrere Veranstaltungen täglich in den Yoga-Partnerhotels oder an öffentlichen Plätzen besuchen, ihr eigenes Programm aus den verschiedensten Yogastilen – von Aerial-(fliegendes)Yoga über Forrest Yoga®, Pool Yoga oder Zen-Meditation – zusammenstellen und so mit neuen Ideen und Erfahrungen aus dem Urlaub in ihr Alltagsleben zurückkehren.Yogafrühling Gastein im PaketDas Paket „Yogafrühling Gastein - Atme die Berge“ ist in den insgesamt 33 Partnerbetrieben zwischen 24. Mai und 5. Juni 2017 buchbar. Inkludiert ist ein 7-Tages-Yogapass, der an aufeinanderfolgenden Tagen für Yogaeinheiten auf öffentlichen Plätzen gültig ist. Sieben Übernachtungen kosten mit Frühstück ab 330 Euro, mit Halbpension im 3-Stern-Hotel ab 428 Euro und im 4-Stern-Hotel ab 582 Euro.Vier Übernachtungen inklusive 3-Tages-Yogapass kosten mit Frühstück ab 190 Euro, mit Halbpension im 3-Stern-Hotel ab 246 Euro und im 4-Stern-Hotel ab 334 Euro.Nähere Informationen und das buchbare Paket unter www.yoga-gastein.com Kontakt:Konzeption, Programmgestaltung und PressebetreuungMag. Elfi Mayr | YOGA GUIDETel: +43 676 542 39 10e.mayr@yogaguide.atMarketing und PRStephanie Gschwandtner, BAGasteinertal Tourismus GmbHTel: +43 6432 3393-113stephanie.gschwandtner@gastein.com



Bildinformation: Yogafrühling Gastein - „Atme die Berge“ von 24. Mai bis 5. Juni 2017