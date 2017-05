(fair-NEWS)

Nanotechnologie für Ihre Displays mit Display Schutz NanoDie Entwicklungen im Bereich Glasoberfläche sind überaus fortschrittlich, dennoch zeigt sich immer wieder in der Praxis, dass die Displays vieler technischer Geräte, die uns heutzutage ständig begleiten, trotzdem sehr empfindlich sind. Es ist doch sehr ärgerlich, wenn das neue und wertvolle Gerät schon nach einer kurzen Zeit durch Kratzer auf der Oberfläche verunstaltet wird. Dabei ist es gar nicht so selten, dass so etwas passiert, wenn Geräte ohne zusätzlichen Display-Schutz offen in der Jacken- oder Handtasche, in unmittelbarer Nähe zu harten oder spitzen Gegenständen, mit sich getragen werden.Das lässt sich verhindern durch einen innovativen Display Schutz mit Nano-Technologie.<a href="www.display-schutz-nano.at">www.display-schutz-nano.at</a>REVTECS hat die Lösung, um Kratzer zu verhindernREVTECS PROTECTION gewähren moderne Innovationen Ihrem Display Schutz - Nanotechnologie ist das Schlüsselwort. Die Beschichtung ist einfach anzuwenden, glättet kleinste Unebenheiten in der Oberfläche und verleiht Ihrem Display Schutz mit nano-kleinen Molekülen eine höhere Stabilität. Mikroskopisch kleine Lücken im Glas - potenzielle Bruchstellen - werden dabei geschlossen. Die geglättete Oberfläche ist damit stabiler und widerstandsfähiger gegen Bruchschäden und Kratzer. Das ist aber noch nicht alles! Der Display Schutz Nano verleiht Ihrem Display zudem wasserabweisende und antibakterielle Eigenschaften. Wassertropfen perlen ab, selbst Fingerabdrücke und anderer Schmutz werden reduziert und lassen sich rückstandslos entfernen.Mit REVTECS PROTECTION Display erhalten Sie den perfekten Display Schutz, nano-basiert und nachhaltig. Machen Sie sich keine Gedanken mehr, ob das Handy in der Tasche mit dem Wohnungs- oder Autoschlüssel kollidieren könnte. Sie müssen sich auch nicht mehr darüber ärgern, wenn die Kinder vor dem Spielen oder Lernen vergessen haben, ihre Hände zu waschen und das neue Tablet mit klebrigen Spuren "verschönert" wird. Selbst auf unbehandelten Oberflächen sehr hartnäckige Rückstände können dank der Display Schutz Nano-Technologie mühelos entfernt werden.Ersparen Sie sich Stress und erhalten Sie den Wert Ihres Gerätes mit Display Schutz NanoKratzer, Risse oder gar Brüche in der Oberfläche des Displays eines Smartphones oder Tablets sind nicht nur ein äußerer Makel, auch der Wert des Gerätes wird dadurch in Mitleidenschaft gezogen. Nicht selten auch führen Beschädigungen von Touchscreen-Displays, wie sie bei modernen Kommunikationsgeräten heutzutage üblich sind, zu Einschränkungen in der Funktionalität. Unter Umständen lässt sich ein Handy oder Tablet gar nicht mehr benutzen, wenn das Display erst einmal gebrochen ist.<a href="www.display-schutz-nano.at">www.display-schutz-nano.at</a>Auch, wenn Sie eine Versicherung abgeschlossen haben, die in einem solchen Fall die Kosten übernimmt, muss das Gerät unter Umständen zur Reparatur oder zum Austausch an den Hersteller oder einen Großhändler zurück geschickt werden und Sie können ein paar Tage nicht über Ihr Gerät verfügen. Das kann zu unerwünschten Einschränkungen, Ärger und Stress führen. Mit einem Nano Display Schutz können Sie solchen Frust vermeiden.Veredeln Sie Ihre Glasoberflächen mit Display Schutz NanoNicht nur für mobile elektronische Geräte ist der Display Schutz mit Nano-Technologie von REVTECS geeignet. Andere empfindliche Oberflächen können ebenso mit der innovativen Beschichtung behandelt werden. Sie zum Beispiel so auch Ihre Monitore, Brillengläser oder Kameralinsen zusätzlich schützen und resistenter gegen Schmutz und Beschädigungen machen.Kontakt unter :<a href="www.display-schutz-nano.at">www.display-schutz-nano.at</a>



Bildinformation: DISPLAY SCHUTZ NANO