Clear Cups - Die Multitalente im Erfrischungsverkauf

(fair-NEWS)

Endlich hat es sich die Sonne überlegt und verwöhnt uns mit immer mehr warmen Tagen. Auch die Gastronomie spürt den Temperaturanstieg, denn der Bedarf nach kühlen und leckeren Erfrischungen steigt nun stetig, und so finden sich in den Angeboten neben typischen Softdrinks auch Spezialitäten wie Milchshakes, Cocktails, Frappés, Smoothies oder Slushies.Da viele Kunden die Produkte auch beim Spaziergang im Park, im Schwimmbad oder beim Stadtbummel genießen möchten, benötigen Eiscafés, Foodtrucks Imbissbetriebe, usw. passende und <a href="https://www.pack4food24.de/Drinks-Smoothies-Shakes">praktische To Go Lösungen für den täglichen Verkauf von Getränken und Erfrischungen</a>. Um nicht zahllose Becherlösungen für ein breites Erfrischungssortiment vorrätig halten zu müssen, bieten sich To Go Becher an, welche sich für diverese Getränke und Erfrischungen eignen, und mit qualitativen Clear Cups hält der <a href="www.pack4food24.de">Fachgroßhandel für Einwegverpackungen </a>die perfekte Lösung bereit.Mit stabilen und hochwertigen Klarsichtbechern lassen sich im Gegensatz zu herkömmlichen Ausschankbechern nicht nur Limo, Cola, Wasser und BIer verkaufen, auch Eiskrem, Frozen Yoghurt, Shakes, Smoothies, usw. lassen sich praktisch und schnell für den To Go verkauf verpacken. Praktisch an den Clear Cups, welche ursprünglich wie viele andere moderne To Go Verpackungen aus den USA stammen und auch als US Kaltgetränkebecher bekannt sind, ist die vielseite Verschließbarkeit. So sind für die verschiedenen typischen Bechergrößen auch immer verschiedene Deckelvarianten nutzbar, ob als Flachdeckel oder Domedeckel, geschlossen oder mit Loch oder Kreuzschlitz für Strohhalme oder Löffel. Auf Grund der Stabilität können sogar Cocktails to go direkt im Becher zubereitet und verkauft werden.



Bildinformation: Clear Cups und To Go Becher bei Pack4Food24.de