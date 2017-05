eigo – Die neue Art von Hub- und Liftsysteme für den Küchenbau

(fair-NEWS)

Heer Systeme AG ist spezialisiert auf zukunftsweisende und nutzergerechte Entwicklungen für die Küchen- und Möbelbranche. Neu im Produktsortiment sind die Produkte eigo basic und eigo bridge. Eigo bridge sind zwei betriebsbereite, auf dem Boden stehende und sehr einfach zu montierende Hubmodule, welche sich besonders für unterfahrbare Nischen in Küchen und an Arbeitsplätzen eignet.Das zweite neue Produkt eigo basic besteht ebenfalls aus zwei sehr kompakten, höhenverstellbaren Modulen, welche zwischen das zu bewegende und das feste Möbelteil geschraubt werden. Bei beiden Produkten werden so auf Knopfdruck Arbeitsflächen um 18 bis 40cm in der Höhe verstellbar.Dazu Heikki Heer, CEO von Heer Systeme AG: „Es ist unser höchstes Bestreben, unsere Produkte so zu entwickeln, dass sie allen passen. Damit ist nicht nur der Benutzer gemeint, sondern besonders auch der Küchenhersteller oder Möbelbauer. So sind eigo Produkte nicht nur einfach in die Planung und Produktion von Küchen integrierbar, sondern nützen dem Kunden durch seine multifunktionale Art bei verschiedenen Anwendungen.“Mit eigo expert ist die Firma Heer schon seit zwei Jahren erfolgreich im Markt unterwegs. eigo expert steht für auf Knopfdruck verstellbare Hubsysteme der Extraklasse für Küchen und andere Anwendungsgebiete. Ganz im Gegensatz zu herkömmlichen, auf dem Markt erhältlichen Hubsystemen, benötigt der Möbelhersteller sich kein spezielles Fachwissen anzueignen. eigo wird betriebsbereit ausgeliefert und ist auch sehr einfach bei Umbauten und Renovationen einsetzbar.Eine Besonderheit von eigo expert ist, dass es mit 1000kg mindestens das Vierfache an Gewicht heben kann, was herkömmliche Liftsysteme heben. Das ermöglicht den Designer und Möbelhersteller auch sehr schwere Materialien zu verwenden.eigo expert zeichnet sich zudem dadurch aus, dass die sich die Unterbauten auf Knopfdruck in der Tiefe verstellen lassen. In Kombination mit der Höhenverstellung um bis zu 40cm lässt sich auf Knopfdruck aus einer mit eigo expert ausgerüsteten Kücheninsel eine Bar, ein Stehtisch oder ein Esstisch machen.Herr Heer ist der Überzeugung, dass der Küchenmarkt dringend echte Innovationen benötigt. Nur so können Küchenhersteller und -anbieter sich differenzieren und neue Mehrwerte für Ihre Kunden anbieten. „Der heutige Küchenmarkt ist ein Verdrängungskampf, der mit immer noch tieferen Preisen bestritten wird. Neue Materialien, Farben und Geräte sind haben dabei keine wirklich differenzierende Wirkung“, so Heikki Heer weiter.Auf die Frage, wie er die Küche der Zukunft sieht, meint Herr Heer: “Die Küche wird sich noch mehr zum zentralen Ort der Geschehnisse im Haushalt entwickeln. Die Bestrebungen der Immobilienentwickler und -bauträger zeigt jedoch auch, dass Küchen für alle bequem nutzbar sein müssen – ob jung und fit oder älter und bequemer. Gleichzeitig werden Wohnflächen immer teurer. Bewegliche, höhenverstellbare Kücheneinrichtungen erzeugen multiple Anwendungsmöglichkeiten, Komfort und Nutzwert pro Quadratmeter Wohnfläche.“



Bildinformation: © Heer Systeme AG, Produkte für Höhenverstellbare Küchen und Möbel