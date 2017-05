Business-Standort ElsterCube gefragt: Dienstleistungsunternehmen ad hoc best services wird neuer Mieter

(fair-NEWS)

Gera, 22. Mai 2017 – Der ElsterCube, das größte gewerblich genutzte Gebäude Geras, hat einen weiteren Mieter. Mit <a href="http://adhoc-bestservices.de" target="_blank">ad hoc best services</a> zieht ein deutschlandweit erfolgreiches Dienstleistungsunternehmen im Bereich Energiewirtschaft ein.Die ad hoc best services GmbH wird in den <a href="www.elstercube.de" target="_blank">ElsterCube</a> einziehen. Das gesamte dritte Stockwerk des ElsterCubes mit einer Fläche von 2,175 qm steht dem Unternehmen zur Verfügung. Als Dienstleistungsunternehmen, welches seinen Schwerpunkt in der Energiewirtschaft setzt, zählt ad hoc best services derzeit ca. 140 Mitarbeiter, Tendenz steigend. Neben Gera als Gründungsort und Hauptsitz hat ad hoc best services weitere Standorte in Cottbus, Nürnberg, Oldenburg und Pößneck. Die Tochtergesellschaften ad hoc gaming GmbH und ad hoc consulting GmbH werden ebenfalls ihre Büros im ElsterCube beziehen, um die Kompetenzen am Wirtschaftsstandort Gera zu bündeln.Aufwendige Sanierung schafft stilvolle und moderne ArbeitsflächeMit seiner ca. 11.000 qm Nutzfläche ist der ElsterCube eine der größten Gewerbeimmobilien Mitteldeutschlands. Das ehemalige Produktionsgebäude für Kondensatoren wurde vom Investor SIC Properties (Berlin) als modernstes Business Loft konzipiert, inklusive Komplettsanierung und innovativen Baustandards. Ein Alleinstellungsmerkmal für den ElsterCube ist hierbei die Vereinigung von Details aus der ursprünglichen Baustruktur mit modernem Design. Zudem ermöglicht die flexible Raumaufteilung ein Angebot unterschiedlicher Mieteinheitsgrößen von 300-2.000 qm.Neben dem Mietvertragsabschluss von adhoc best services finden weitere Verhandlungen über 2.000 qm Bürofläche mit anderen Firmen aus den Bereichen Biotechnologie und Produktentwicklung statt. Gute Nachrichten für neue Mietinteressenten: es stehen noch weitere Gewerbeflächen zur Verfügung.Beste Bedingungen für MieterDass der ElsterCube viele Vorteile aufweist, hat ad hoc best services früh erkannt: „Wir möchten die Prozessabläufe unserer Kunden so effizient wie möglich gestalten und dadurch maßgeblich zu deren Erfolg beitragen. Der ElsterCube bietet uns dabei ein modernes neues Umfeld und beste Voraussetzungen um unserer Philosophie treu zu bleiben und weitere Ziele wie das Firmenwachstum zu realisieren. Daneben hat uns auch die gute Verkehrsanbindung an das Gebäude überzeugt," sagt Saskia Beyer, Geschäftsführerin von ad hoc best services.Panoramablick über GeraDie Mitarbeiter von ad hoc best services erwartet ein beeindruckender Blick auf die Stadt Gera. Auf dem Dach wird gerade eine 250 Meter lange Laufstrecke errichtet, die zur deutschlandweiten Fitnessstudiokette INJOY gehört. Diese hat bereits das gesamte obere Stockwerk des ElsterCubes gemietet.Ausstattung der vermietbaren FlächenDen Interessenten am ElsterCube erwarten verschiedene moderne Features eines Business Lofts sowie ein gehobener Ausstattungsstandard. Neben ausreichenden Nutzungs- und Lagerflächen können die Räume mit einer integrierten Be- und Entlüftung sowie einer Teilklimatisierung ausgestattet werden. Der Mieter kann zudem individuelle Ausbauwünsche realisieren und sich seine Arbeitswelt nach seinen Bedürfnissen anpassen. Zusätzlich gibt es PKW-Stellplätze auf der Außenparkfläche sowie moderne Personen- und Schwerlastaufzüge.Mehr Informationen unter: <a href="www.elstercube.de/" target="_blank">www.elstercube.de</a>-------------------------------Kontakt:Oliver Czaia (Architekt)Steinstraße 1610119 Berlin030 23923777<a href="mailto:info@czaia.com">info@czaia.com</a>Medienkontakt:Tower PRMälzerstraße 307745 Jena03641/8761180<a href="mailto:elstercube@tower-pr.com">elstercube@tower-pr.com</a>



