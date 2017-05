Ready-to-Use Panel PC im modernen Design

(fair-NEWS)

HMI Panels und POS/POI Terminals werden in der Regel für klar definierte Anwendungen eingesetzt, die keine hohen Leistungsanforderungen an das System stellen. Sofortige Einsatzbereitschaft und ein kompaktes wie ansprechendes Design stehen hierbei im Vordergrund. ICP Deutschland vereint genau diese Eigenschaften in dem neuen 10.1“ RISC basierten Ready-to-Use Panel PC IOVU-10F mit einer Auflösung von 1280x800. Vorinstalliert auf der 4GB eMMC Nand Flash basiert das Android 4.2.2 Betriebssystem auf einem Freescale™ i.MX6 Cortex™ - A9 Quad Core 1.0GHz RISC Prozessor mit 1GB DDR3 SDRAM Arbeitsspeicher. Das moderne Design des Panel PC spiegelt sich in dem 10.1“ großen Display mit kratzfestem kapazitiven Touchscreen (IP54) wieder, das in ein schlankes, weißes Gehäuse (293x210x45mm) eingebettet ist. An der aus Metall bestehenden Rückseite des IOVU-10F sind ein GbE, zwei USB 2.0, eine RS-232/422/485 und eine RS-232 vertikal nach unten herausgeführt. Weiterhin sind ein WiFi und Bluetooth Controller sowie ein SD Slot mit maximaler Speicherkapazität von 32GB bereits integriert. Die flexiblen Montagemöglichkeiten (Wand-, Panel-, Stand und Armmontage), der Eingangsspannungsbereich von 9~30VDC sowie die Betriebstemperatur von 0°C~+40°C untermauern die Industrietauglichkeit des IOVU-10F.ICP. Industrial Computer Products …by people who care!



Bildinformation: IOVU-10F – 10” RISC Panel PC / ICP Deutschland GmbH