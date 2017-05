Hybride Scanner von Panasonic für schnellere und flexiblere Arbeitsweise

Hamburg, 22.05.2017 - Die beiden neuen A4 Scanner KV-SL3066 und KV-SL3056 von Panasonic richten sich insbesondere an Hoteliers, Gesundheitsdienstleister und Tourismusunternehmen. Sie bieten ein Flachbrett mit integriertem, automatischem Einzug. Dadurch können sie mühelos Dokumente (auch beschädigte) wie Broschüren, Pässe, Ausweise, Umschläge und weitere Dokumente unterschiedlicher Größe verarbeiten.Durch die Optimierung der Geschwindigkeit des Scannens über das Vorlagenglas sind beide Modelle nun doppelt so schnell wie das optionale Flachbett-Modell KV-SS081. Darüber hinaus sind beide Systeme, mit 65 ppm/130 ipm bei Modell KV-SL3066 und 45 ppm/ 90ipm bei KV-SL3056, die schnellsten Panasonic Modelle in ihrer Kategorie.Je nach Dokumentenart kann der Nutzer entscheiden, ob der Scanner mit dem automatischen Dokumenteneinzug (Automatic Document Feeder, ADF) oder dem Flachbettscanner scannt. Nutzer können zudem kontinuierliches Scannen per ADF und Flachbettscanner wählen, zwischen den Scan-Methoden wechseln und das Ergebnis in einer Datei speichern.In der heutigen Geschäftswelt ist es von enormer Bedeutung, große Mengen von Informationen auf Papier unterschiedlichster Formate in einfach zu verwaltende und sicher gespeicherte Daten umzuwandeln. Panasonic Scanner der KV-SL30 Reihe scannen, teilen, speichern und sichern Daten einfacher und effektiver als jemals zuvor. Dank des hybriden Designs verarbeiten die Scanner dieser Modellreihe nahezu jede Dokumentenart ohne Schwierigkeiten oder Unterbrechungen.Durch den automatischen Dokumenteneinzug können die Scanner Pässe, Multipage-Dokumente und Sparbücher, Stapel mit unterschiedlichen Papiergrößen, bis zu drei geprägte Karten auf einmal sowie lange Papierformate wie EKG Dokumente verarbeiten. Diese Flachbettscanner lesen auch beschädigte Dokumente, Broschüren und Visitenkarten ein.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://business.panasonic.de/kommunikations-losungen Hochauflösendes Bildmaterial zu dieser Pressemitteilung finden Sie auf http://presse.hbi.de/pub/Panasonic/Communication System Solutions/KV-SL3066/

