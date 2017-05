Ein mobiler IT- Service für Berlin und Umgebung

(fair-NEWS)

Computer-Meier bietet seinen Kunden von Berlin bis Potsdam sämtliche Leistungen die ein EDV-Systenhaus bieten kann.Das Unternehmen trägt die Bezeichnung Computer-Meier IT-Service. Das Unternehmen stellt seinen Geschäfts- und Privatkunden einen professionellen IT Service zur Verfügung.Dazu gehören Hardware- und Softwarebeschaffung, IT-Administration, Serverlösungen, Fehlerdiagnose und Reparatur, Beratung, Planung und Umsetzung von IT-Projekten, Unterstützung per Fernwartung und Vor-Ort-Service, Installation und Konfiguration von Hard-und Software, IT-Security, Wartung und Reparaturen von Druckern und Kopierern und die Installation sowie die Wartung von TK-Anlagen.Was Kunden an Frank Meier schätzen ist sein Fachwissen. Damit ist sein Unternehmen in der Lage schnell und preiswert auftretende Probleme in den Griff zu bekommen.IT-SicherheitVon diesen Leistungen können insbesondere kleine und mittlere Unternehmen profitieren. Oft bedarf es erst eines Systemausfalls, um die Bedeutung der IT ins Bewusstsein der Beteiligten zurückzurufen. Ein kompletter Datenverlust kann hierbei zur Handlungsunfähigkeit eines Unternehmens führen. Existenziell wichtige Bereiche wie Produktion, Logistik und Rechnungswesen kommen zum Erliegen, Kunden und Personaldaten gehen unwiderruflich verloren.Komplettservice für UnternehmenUm solche Horrorszenarien erfolgreich abzuwenden bietet Frank Meier seine Dienste an und tritt an die Stelle eines internen EDV Spezialisten. Nach Absprache mit dem Kunden bietet das Unternehmen einen IT Komplett Service an. Dieser umfasst ein Vorsorgepaket bestehend aus Wartungsvereinbarungen und Datensicherungsmaßnahmen. Das Unternehmen führt Reparaturen durch, bringt die IT auf den neuesten Stand und sorgt dafür, dass firmeninterne Daten konsequent geschützt und gesichert werden.POS mit VideokontrolleKassenlösungen mit Videoüberwachung sind eine Lösung für alle Inhaber von Filialbetrieben. Sämtliche Kontrollen können von jedem beliebigen Ort jederzeit vorgenommen werden. Neu ist die Verknüpfung von Kassenabrechung mit Video. Das erlaubt dem Controller unklare Abrechnungen mit Aufzeichnungen zu unterlegen und damit zu klären. Nach Feierabend schaltet das System in den Nachtbetrieb und dient als Alarmanlage. Frank Meier konzipiert und installiert diese Systeme im Handel und Filialbetrieben.Free-HotspotIn Regionen mit Fremdenverkehr gewinnt das Thema „Freier Internetzugang“ immer mehr an Bedeutung. Hotels, Campingplätze, aber auch andere Einrichtungen sollten einen Internetzugang bieten können. Computer-Meier richtet Free Hotspots ein. Diese sind für den Hot Spot-Benutzer kostenlos und für den Hotspot- Anbieter eine interessante Image und Marketingmaßnahme.KommunikationTelefonanlagen müssen zunehmend komplexe Aufgaben erfüllen. Neue Techniken kommen auf den Markt und verdrängen das klassische Telefon. VoIP wird immer häufiger eingesetzt und verdrängen den grauen oder beigen Telefonkasten. Hier bietet das Unternehmen die Installation und den Service von moderner Telefontechnik verschiedener Anbieter.Aufgrund der wachsenden Brisanz der Themen Sicherheit und Gesundheit verstärkt das Netz seine Reihen und bietet damit Chancen für Einzelkämpfer und Gründer.An einer Mitarbeit Interessierte werden ausgebildet, um einen optimalen Service in der Zielgruppe der Unternehmen zu leisten. Weitere Informationen unter www.it-service-net.de hier kann man zugleich auch das nächstgelegene Partnerunternehmen finden.ITSN/Meier



