Cannabis auf Rezept: So urteilen die Versicherer

(fair-NEWS)

Eine Gesetzesänderung macht es möglich: In Zukunft erstatten die gesetzlichen und die privaten Krankenversicherer die Kosten für den Bezug von Cannabis, wenn dafür ein Rezept ausgestellt wird. Allerdings darf man das nicht als Freifahrtschein verstehen, um Drogen aus der Apotheke zu beziehen. An die Übernahme der Kosten sind strenge Regeln geknüpft. Cannabis auf Rezept bekommt man nur in genau festgelegten Fällen. Bei der Übernahme der Kosten verhalten sich die gesetzlichen Kassen übrigens auf den ersten Blick kulanter als die privaten Versicherer. Diese können es sich vorbehalten, die Kosten für Cannabis nicht zu übernehmen.Gesetzliche Kassen zur Übernahme verpflichtetMit einer Änderung des Betäubungsmittelgesetzes brachte der Deutsche Bundestag im Januar diesen Jahres die Ansage auf den Weg, dass Ärzte ab März 2017 Zubereitungen und getrocknete Pflanzen aus Cannabis verordnen dürfen. Nun liegt auch die Zustimmung des Bundesrats vor, das bedeutet, dass das Gesetz nun gilt. Geregelt ist die Cannabis-Therapie im Fünften Sozialgesetzbuch. Die gesetzlichen Krankenkassen müssen deshalb für die Kosten der Behandlung aufkommen. Dem Fünften Sozialgesetzbuch der Kassen entsprechen die Musterbedingungen der privaten Krankenversicherer. Bevor die Kasse die Kosten zum ersten Mal übernimmt, ist noch vor dem Ausstellen der Verordnung ein Antrag auf Kostenübernahme beim Versicherer einzureichen. Die Krankenversicherung hat innerhalb von drei Wochen zu befinden, ob sie die Kosten trägt. Geht es um Palliativfälle, ist die Entscheidung innerhalb von drei Tagen zu treffen. Allerdings ist für die gesetzlichen Kassen nur dann eine Ausnahme erlaubt, wenn diese genau und fundiert zu begründen ist. Damit sind die gesetzlichen Kassen weitgehend daran gebunden, die Kosten für die Therapie zu tragen.PKV hält sich an die MusterbedingungenDie privaten Krankenversicherer regeln die Kostenübernahme in ihren Versicherungsbedingungen. Ausschlaggebend sind die Musterbedingungen MK/KK2009 für die Krankheitskosten- und Krankenhaustagegeldversicherung. Dort ist im Augenblick erfasst, dass nur die schulmedizinisch anerkannten Arzneimittel übernommen werden, sofern diese vom Arzt verordnet sind und aus einer Apotheke bezogen werden. Allerdings kommt die PKV auch für Therapien auf, die sich in der Praxis bereits durch Erfolge bewährt haben und die angewandt werden, weil die Schulmedizin keine Lösung hat. Somit sind die Kosten für Cannabis grundsätzlich durch die private Krankenversicherung zu erstatten. Der Verband der Privaten Krankenversicherung folgt dieser Auffassung. Rund 50 private Krankenversicherer sind ihm angeschlossen und dürften sich somit ebenfalls dieser Meinung anschließen. Für Versicherte heißt das, dass sie in den nächsten Wochen Post von ihrer Gesellschaft bekommen könnten, sofern sich die Allgemeinen Versicherungsbedingungen ändern. Der Versicherer hat seine Kunden darüber zu informieren, wenn er eine Anpassung der Versicherungsbedingungen vornimmt. Auch wenn eine Cannabis-Therapie derzeit nicht erforderlich erscheint, ist es doch gut zu wissen, wie sich der Versicherer in dieser Frage positioniert. Dem Fachverband der privaten Krankenversicherer ist der große Teil der Gesellschaften angeschlossen, so dass die meisten Versicherer keine Schwierigkeiten machen dürften.Entwicklung in der Praxis bleibt abzuwartenUngeachtet der Gesetzesänderung bleibt zu prüfen, wie häufig in der Praxis von der Neuerung Gebrauch gemacht wird. Die Voraussetzungen für eine Cannabis-Therapie sind sehr eng gehalten. Es steht also nicht zu erwarten, dass hier eine Lockerung der Drogenkonsums zu befürchten ist. Allerdings können gerade Krebs- oder Aidspatienten von der Therapie profitieren, und sogar der grüne Star, ADHS oder Rheuma lassen sich dadurch leichter behandeln und für den Patienten schmerzfreier gestalten. Wichtig ist allerdings, dass es sich dabei um ein kontrolliertes Produkt von hoher Qualität handelt.Alexander Vorgerd - Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (IHK) von transparent-beraten.de zum Thema medizinisches Cannabis:„Der Gesetzgeber sieht - wie oben beschrieben - vor, dass unter bestimmten Voraussetzungen die Verschreibung von Cannabis zur Behandlung verwendet werden darf, z.B. bei Schmerzpatienten. Die Leistungen werden sowohl bei gesetzlich und bei privat versicherten übernommen. Die Musterbedingungen sind ein standardisiertes Bedingungswerk, was bedeutet, dass die Krankenversicherer mindestens die Leistungen nach Musterbedingungen erfüllen. Sehr gute Krankenversicherer, wie z.B. die Barmenia oder Inter, definieren in den Bedingungen folgendes: "Der Versicherer leistet im vertraglichen Umfang für Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden und Arzneimittel, die von der Schulmedizin überwiegend anerkannt sind. Er leistet darüber hinaus für Methoden und Arzneimittel, die sich in der Praxis als ebenso erfolgversprechend bewährt haben oder die angewandt werden, weil keine schulmedizinischen Methoden oder Arzneimittel zur Verfügung stehen.“Im Klartext bedeutet dies, dass Leistungen für Cannabis erstattet werden, sollte der Gesundheitszustand dies nun erfordern.“



Bildinformation: Cannabis auf Rezept: So urteilen die Versicherer