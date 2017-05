Bald ist Urlaubszeit - die Sonne lacht und man sehnt sich die Ferien herbei.

(fair-NEWS)

Goslar, Mai 2017 -Spätestens jetzt sollte man sich eine kleine Auszeit vor dem großen Sommerurlaub gönnen, damit die Durststrecke nicht zu lang wird.Wie wäre es mit einem Kurzurlaub im Erzgebirge? Die Regionen und Landschaften in Deutschland sind so vielfältig und bieten jedem Geschmack etwas. Die sonnenhotels & Resorts sind im ganzen Land mit attraktiven Hotels an den schönsten Standorten vertreten und bieten abwechslungsreiche Arrangements für die ganze Familie.Mit dem sonnenhotel Hoher Hahn in Bermsgrün im Erzgebirge liegt man richtig, wenn man Wandern, guten Komfort und köstliches Essen in angenehmer Atmosphäre mag und sich mal ein paar Tage Wellness gönnen möchte. In dem aktuellen Arrangement, das nur im Juni buchbar ist, sind zahlreiche attraktive Wellnessbehandlungen enthalten; vom wohltuenden Heublumen-Fußbad mit anschließender Fußmassage bis hin zur belebenden Bürsten- und Teilkörpermassage und noch einigem mehr ist alles dabei.Das Arrangement "Wiesen-Wellness-Juni-Tage" beinhaltet drei Übernachtungen inklusive Halbpension sowie zahlreichen Wellnessanwendungen und weiteren Leistungen und kostet pro Person ab 245,- Euro.Wanderparadies ErzgebirgeHier finden Wanderer 5.000 Kilometer markierte Wege vor. Drei international bekannte Wanderwege durchqueren das Erzgebirge: Die Europäischen Fernwanderwege E3 und Eisenach-Budapest sowie der Kammweg Erzgebirge-Vogtland, der mit 285 km von Altenberg im Ostererzgebirge durch das Vogtland nach Blankenstein in Thüringen verläuft. Wer gern Höhenmeter bewältigt, nimmt sich den höchsten Berg Ostdeutschlands vor, den Fichtelberg. Bis auf 1215 Meter geht es dort hinauf. Es geht durch naturbelassene Landschaften und romantische Flusstäler, durch tiefgrüne Wälder und über blühende Wiesen.Im sonnenhotel Hoher Hahn kann man einen aktiven und vor allem einen erholsamen Urlaub verbringen. Aber nicht nur Wandern und Rad fahren sind angesagt, sondern auch jede Menge attraktive Ausflüge sollten auf dem Programm stehen. Burgen, Schlösser, Aussichtsstürme, Naturlehrpfade, Planetarien, Talsperren, Bergwerke und vieles mehr können in der nahen Umgebung besichtigt und erkundet werden.Kulinarisch verwöhnt das Küchenteam die Gäste mit typisch erzgebirgische Küche und internationalen Gerichten. Dazu genießt man köstliche Tropfen aus dem gut sortierten Weinkeller. Ob im Restaurant, dem Wintergarten, im Kaminzimmer oder im Bistro mit eigener Bar - überall kann man gemütlich und lecker speisen und sich für neue Touren kulinarisch stärken. Im großzügigen Wellnessbereich stehen verschiedene Saunen, ein Schwimmbad sowie ein Kosmetikstudio zur Verfügung.Arrangement ausführlich:Wiesen-Wellness-Juni- Tageeine entspannte Anreise am Sonntag, Montag oder Dienstag3 Übernachtungen im komfortablen Hotelzimmer3 mal abwechslungsreiches Frühstücksbuffet2 mal Abendessen im Rahmen der Genießer-Halbpension1 mal köstliches Wellness-Menü am Abend1 mal wohltuendes Heublumen-Fußbad mit anschließender Fuß-Massage (Verwöhnzeit ca. 45 Minuten)1 mal belebende Bürstenmassage mit schöner Aussicht (Verwöhnzeit ca. 20 Minuten)1 mal Teilkörper-Massage mit feinen Kräuterölen (Verwöhnzeit ca. 20 Minuten)Bademantel für die Dauer des Aufenthaltesfreie Nutzung der WellnesslandschaftAb 245,00 EUR pro Person im Doppelzimmer "Morgenleite". Buchbar im Juni 2017.__________________________________________________________________________Der Harz macht glücklich - Ideales Hideaway, um durchzuatmenEinen aktiven und abwechslungsreichen Urlaub kann man im Harz erleben. Und damit ist nicht nur das Wandern gemeint. Für ausgesprochen attraktive Wege und Wanderrouten ist der Harz ja bereits bekannt. Aber es gibt noch viel mehr Highlights: Spaß für die ganze Familie garantiert der Bocksberg mit einer Seilbahnfahrt oder der Baumwipfelpfad in Bad Harzburg. Und natürlich dürfen auch Besichtigungen in Goslar, Quedlinburg und Wernigerode nicht fehlen. Wer noch mehr Kulturprogramm wünscht und Kinder hat, die das mitmachen, der wandelt im Jahr des Reformationsjubiläums auf den Spuren Martin Luthers, der lange in verschiedenen Städten Sachsen-Anhalts gewirkt hat. Oder wie wäre es mit einer Tour zum Brocken hoch? Die Schmalspurbahn bringt die Gäste sicher zum höchsten Berg im Norden Deutschlands.Komfortabel übernachten kann man im sonnenhotel Wolfshof, das idyllisch eingebettet inmitten der Harzer Natur liegt. Ideal auch für Familien mit Kindern, da das Hotel sehr kinderfreundlich ist und sogar ein spannendes Ferienprogramm mit Begleitung für die Kids anbietet. Die Zimmer sind gemütlich und komfortabel außerdem gibt es einen tollen Wellnessbereich mit Sauna, Beauty-Studio, Schwimmbad und Ruhebereich sowie ein Restaurant mit leckeren Speisen.Jeden Tag kann sich die Familie im Hotel Lunchpakete zusammen packen sowie Limos, Säfte und Mineralwasser für die Kinder inklusive. Und ums Kochen braucht man sich sowieso keine Gedanken machen. Jeden Morgen kann man sich am köstlichen Frühstücksbuffet bedienen und am Abend die servierten Speisen genießen. Großen Spaß machen der ganzen Familie sicher das große Schwimmbecken und der Saunabereich. Das Arrangement beinhaltet 5 Übernachtungen und viele Extras und kostet für zwei Erwachsene und einem Kind ab 579,- EUR. Buchbar im Juni und Juli 2017.Harzer - Familien- Sommererlebnis 2017 ausführlich:Anreise täglich möglich5 Übernachtungen in der gebuchten Zimmerkategorietäglich abwechslungsreiches Frühstücksbuffettäglich Abendessen im Rahmen der beliebten Halbpension,mit kindgerechten Leckereien in den Ferienzeiten1 mal spannende Entdeckungstour in den Wolfshäger Wäldern in Begleitungtäglich Lunchpakete zum Selbermachentäglich Limos, Säfte und Mineralwasser für die Kinder inklusivetäglich spannendes Programm für Kinder in den Ferienzeiten (mindestens 8 Stunden pro Woche)1 mal Familien-Spaß auf dem Bocksberg mit Seilbahn-Fahrtund BocksbergBob (möglich von April bis Oktober)freie Nutzung des Saunabereiches mit Finnischer Sauna im Landhaus sowie des Hallenbades im Haupthaus - angenehme Entspannung inklusiveBuchbar im Juni und Juli 2017. Familienpreis im Doppelzimmer Landhaus PLUS für 2 Erwachsene und 1 Kind bis 14 Jahre ab 579,00 EUR. Familienpreis im Appartement Landhaus für 2 Erwachsene und 2 Kinder bis 14 Jahre ab 699,00 EURWeitere Informationen und Buchung unter: www.sonnenhotels.de sowie kostenfrei aus dem deutschen Festnetz unter 0800 / 7744555.sonnenhotels & ResortsDie sonnenhotels & Resorts sind in den schönsten Regionen Deutschlands und Österreichs zu finden. Alle sonnenhotels & Resorts sind familiengeführte Betriebe, die ihre Gäste mit Herzlichkeit empfangen und für unvergleichliche Urlaubstage sorgen. Hier fühlen sich Familien, aber auch "ältere" Gäste wohl.Die sonnenhotels & Resorts sind sehr auf Familien eingestellt. Dementsprechend familienfreundlich sind auch die Angebote. Für die Kinder und auch für die Eltern stehen zahlreiche attraktive Aktivitäten bereit. Aber auch ältere, reisefreudige Menschen sind in den Sonnenhotels herzlich willkommen. Die Angebote sind mit tollen Wandertouren, Kulturhighlights und Wellnessanwendungen und vielem mehr auch auf die "Best Ager" ausgerichtet. Aber egal wie alt, die sonnenhotels & Resorts freuen sich auf alle Gäste, die gern einen erholsamen und abwechslungsreichen Urlaub in angenehmer Atmosphäre verbringen möchten. Jedes Haus bietet von allem etwas: Erholung und Entspannung, die unterschiedlichsten Sportarten, um aktiv sein, Angebote für größere und kleinere Kinder und Genießermomente für den Gaumen in den Restaurants der sonnenhotels & Resorts.



