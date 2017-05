TV- & Streaming-Nutzer in Deutschland lachen und kombinieren gerne

(fair-NEWS)

München, den 22.05.2017 – Die besten Filme und Serien kommen fast überwiegend (90 Prozent) aus den USA, gefolgt von Deutschland und Frankreich. Rund 30 Prozent des bestbewerteten Contents gehören zum Genre Crime, wobei hier Krimi-Serien den größten Teil einnehmen. Auf Platz zwei sind Sitcoms mit einem Anteil von ca. 17 Prozent, dicht gefolgt von Comedy-Serien mit knapp 16 Prozent. Obwohl in der Spitzengruppe Serien überwiegen, halten sich insgesamt die Anteile von Filmen und Serien mit 50 zu 50 Prozent die Waage. Auch in Punkto Trendsetting ist die USA führend. Mit 77 Prozent ist der Abstand auf Deutschland (Platz zwei) und Frankreich hingegen nicht ganz so deutlich. Jedoch kommen hier die angesagtesten Inhalte zu zwei Dritteln aus Serien. Davon entfallen wiederum gut 40 Prozent auf das Genre Crime, gefolgt von Sitcoms (22%) und Dokumentationen (12%).Dies sind die Ergebnisse der Analyse, die das Münchner Start-Up Concon International am 18. Mai im Rahmen der Münchner Webwoche einem interessierten Besucherkreis vorstellte. In die Untersuchung flossen die Daten aus einer Stichprobe von gut 1.000 aktiven Nutzern ab 18 Jahren der unternehmenseigenen Applikation Watchnow Streaming & TV Guide ein. Stichtag war der 18. Mai.Die erste Staffel auf dem Jahr 2014 der Krimi-Serie „True Detective“ mit Matthew McConaughey und Woody Harrelson schnitt in der Kategorie „Bestbewertet“ ab. Platz zwei ging an „Better Call Saul“, dem Prequel von „Breaking Bad“, das die moralische Entwicklung des einst erfolglosen Anwalts Jimmy McGill nachzeichnet. Der Rang drei entfällt auf die deutsche Arzt-Serie „Sibel + Max“ aus dem Jahr 2015.Bei den angesagtesten Inhalten ist die US-amerikanische Krimi-Serie „Fargo“ auf Platz eins zu finden. Sie beschäftigt sich mit merkwürdigen Mordfällen im eisigen Minnesota. Platz zwei geht an „True Detective“, Platz drei an den französischen Action-Film „Léon der Profi“ mit Jean Reno als Léon und der damals erst 11-järigen Nathalie Portman als Mathilda.Watchnow weiß was „in“ istWatchnow Streaming & TV Guide listet Medieninhalte aus linearem TV und Streaming interaktiv auf, verfügt über ein gamifiziertes User Interface mit Suchfunktion und eine selbstlernende Empfehlungs-Engine. Das erleichtert es dem Nutzer deutlich, seinen nächsten Filmabend zu planen oder den Überblick über Serienstarts zu behalten. Wählt er zum Beispiel die Filtersortierfunktion „Trending“ sieht er umgehend, welche Filme gerade „in“ sind. Dank der umfangreichen sozialen Interaktionsmöglichkeiten kann er seine Lieblingssendungen seinen Freunden empfehlen oder sich unter dem Menüpunkt „Freunde Trends“ wiederum von seinem Freundeskreis inspirieren lassen. Timm Stemann, CEO Concon International, sagt dazu: „Mit unserer App Watchnow Streaming & TV Guide möchten wir die Nutzer inspirieren. Wir zeigen ihnen, welche Filme, Dokumentationen und Serien gerade ‚in‘ sind und was am besten zu ihrem Geschmack passt. Sie brauchen sich einfach nur noch auf dem Sofa zurücklehnen und ihren Lieblingsfilm genießen.“Die PPT mit den vollständigen Untersuchungsergebnissen kann bei Kurt Müller, Communications, Marketing and PR Manager unter kurt.mueller@conconint.com angefordert werden.Agentur:



Bildinformation: Ergebnisse der Marktuntersuchung von Watchnow