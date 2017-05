Regent Seven Seas Cruises® wird 25: Neue Social Media-Kurse auf den Jubiläumskreuzfahrten

(fair-NEWS)

Southampton/ Frankfurt, 22. Mai 2017. Gäste von Regent Seven Seas Cruises®, die die Welt der sozialen Medien gerade erst entdecken oder ihre Fähigkeiten ausbauen möchten, können nun noch vernetzter mit Freunden und Familie von ihrer Kreuzfahrt zurückkehren. Auf den speziellen Kreuzfahrten anlässlich des Silberjubiläums bietet die inklusivste Luxuskreuzfahrtgesellschaft nun den Kurs Social Media Experience – Discover How to Share Great Stories für ihre Gäste an.Im Fokus des neuen Kurses liegen die Nutzung sozialer Medien und die Digitalfotografie. Gäste erhalten Unterstützung bei der Aufnahme und Bearbeitung ihrer digitalen Fotos, bei der Erstellung von Updates und Tweets, beim Teilen ihrer Reisefotos und –videos auf den beliebtesten Plattformen, erlernen die Grundlagen der Privatsphäre-Einstellungen in den sozialen Medien und vieles mehr. So bleiben die Kursteilnehmer während ihrer Reise über die sozialen Medien mit Freunden und Familie in Kontakt und können ihre neuen Fähigkeiten und Fotos auch auf der Jubiläumsseite www.Regent25.com teilen.„Regent Seven Seas Cruises® nimmt Gäste an Bord der wohl luxuriösesten Flotte der Welt mit zu spannenden und abgelegenen Destinationen auf der ganzen Welt“, sagt Jason Montague, President und CEO von Regent Seven Seas Cruises®. „Auf unseren Kreuzfahrten ergeben sich unzählige perfekte Fotomotive und die Social Media Experience hilft Gästen dabei, vom inkludierten unbegrenzten WLAN zu profitieren und diese unvergesslichen Momenten mit ihren Lieben zu Hause zu teilen.“Der Kurs zum Thema soziale Medien und Digitalfotografie ist ein Erlebnis in mehreren Sitzungen. Sowohl an Bord als auch an Land können Anfänger und Fortgeschrittene ihre Fähigkeiten ausbauen. Regent Seven Seas Cruises® hat Social Media-Experten als Kursleiter gewinnen können, die zusätzlich zu den Sitzungen an Bord auch besonders interessante Landausflüge begleiten, auf denen sich gute Möglichkeiten für Social Media Postings und Emails nach Hause bieten. Die Schwerpunkte der Vorträge liegen unter anderem auf Themen wie dem perfekten Selfie, Fotos bearbeiten und filtern, digitale Videos erstellen, Grundlagen von Facebook und Twitter, Privatsphäre-Einstellungen updaten und mehr.„Die sozialen Medien haben eine wichtige Rolle darin eingenommen, wie Menschen heutzutage miteinander kommunizieren. Wir helfen unseren Gästen dabei, diese Optionen besser zu nutzen. Sie können ihre neu erlernten Fähigkeiten sofort einsetzen und mit mir auf Facebook in Kontakt treten, wo ich ihre Fragen beantworte, und wo sie unsere fantastische Crew und exklusive Einblicke in die Welt von Regent Seven Seas Cruises® präsentieren können“, so Montague.Die Social Media Experience ist Teil der ein Jahr lang andauernden Feierlichkeiten anlässlich des Silberjubiläums von Regent Seven Seas Cruises®. Zusätzlich zum Kurs rollt die Kreuzfahrtgesellschaft an ausgesuchten Seetagen auch den roten Teppich aus und heißt die Gäste Willkommen für einen Blick hinter die Kulissen in die Kombüse des Restaurants Compass Rose und für ein exklusives Lunchbuffet. Gäste an Bord dieser Reisen können an den speziellen Silver Anniversary Tastings teilnehmen, bei denen sie ausgesuchte Jahrgangsweine und Premium-Spirituosen verkosten. Außerdem erhalten Gäste der Jubiläumskreuzfahrten eine Gedenkstecknadel als Erinnerung daran, dass sie Teil dieses wichtigen Meilensteins von Regent Seven Seas Cruises® waren.Die Jubiläumskreuzfahrten finden auf allen vier Schiffen von Regent Seven Seas Cruises® und auf verschiedenen Programmen unterschiedlicher Dauer statt. Gäste können Europa an Bord der Seven Seas Explorer entdecken, das wohl luxuriösestes Schiff auf den sieben Weltmeeren, oder in Richtung Asien auf der frisch renovierten Seven Seas Voyager reisen. Die Seven Seas Mariner nimmt Gäste mit zu den Naturwundern Alaskas, während Reisende der Seven Seas Navigator den Panamakanal durchfahren.Die Jubiläumskreuzfahrten 2017 sind:++Seven Seas Voyager++Mittelmeer: 11. und 28. Juni, 8. Juli, 20. August, 19. und 28. September, 27. Oktober 2017Asien: 5. Dezember 2017++Seven Seas Mariner++Alaska: 12 Juli, 23. August 2017Herbstlaub in Neuengland und Quebec: 27. Oktober 2017Amazonas und Karibik: 17. November 2017++Seven Seas Navigator++Bermuda: 17. Oktober 2017Panamakanal: 17. Juni 2017New York und Quebec: 7. August 2017Hawaii: 11. Dezember 2017++Seven Seas Explorer++Mittelmeer: 4. Oktober 2017Nordeuropa: 3. Juli, 21. August 2017Atlantiküberquerung: 24. November 2017Detaillierte Informationen über Regent Seven Seas Cruises® erhalten Interessierte im Internet unter www.RSSC.com oder telefonisch bei einem unserer Kreuzfahrtagenten in Deutschland, Österreich und der Schweiz:AirTours: 0049 511 567 86 190Cruise Group: 0049 861 909 96 040ATI World: 0049 6023 917150VistaTravel: 0049 40 309 798 40Seereisen Center: 0043 (1) 713 04 00Papageno: 0043 (1) 58 555 85 0RUEFA: 0810 200 400 (aus AUT); 0043 (1) 58800 9450 (Ausland)MCCM Master Cruises: 0041 (0) 44 211 30 00Kuoni Cruises: 0041 (0) 44 277 52 00Alternativ hilft auch gerne das Reservierungsteam telefonisch unter 0044 2380 682140 oder per Email unter cruise@rssc.eu.



Bildinformation: Regent Seven Seas Cruises® wird 25: Neue Social Media-Kurse auf den Jubiläumskreuzfahrten