Einzigartige Anlagechance

Im Gespräch mit Vertriebsexperten Sascha Vetter von Vetter & PartnerDeutschlandweit entstehen Neubau-Immobilien mit modernen und zeitgerechten Pflegeapartments. Vetter & Partner plant und vermarktet die einzelnen Apartments; Standort, Bauträger und Betreiber werden nach TÜV-geprüftem Verfahren ausgesucht. "Pflegeapartments sind zukunftssicher und hochrentabel, die ideale Kapitalanlage", sagt Sascha Vetter. Im Gespräch erläutert er die Vorteile dieses Anlagekonzepts - und schwärmt von den vielen Vorzügen.Vetter & Partner ist Experte für Anlageimmobilien. Unter anderem vermarkten Sie Pflegeapartments mit Ihrer Eigenmarke Rendite50Plus. Wie unterscheiden sich Pflegeapartments von anderen Anlageformen?>> Sascha Vetter: Im Gegensatz zu konventionellen Immobilien, wie zum Beispiel Eigentumswohnungen, besetzen Pflege- oder Seniorenapartments eine erfolgreiche Sparte. Dieses Anlagekonzept steht für höhere Mieterträge und Renditen. Eine Mietzahlung, die unabhängig von der Belegung ist, sorgt für langfristig kalkulierbare Einnahmen.Aktuell bieten Sie Pflegeapartments in Rheinland-Pfalz an. Wie sind diese generell ausgestattet?>> Sascha Vetter: Alle Apartments sind komplett ausgestattet mit hochwertigen und modernen Möbeln, inklusive eigenem Badezimmer.Privatanleger können die Pflegeapartments als Kapitalanlage erwerben. Wieso sollte man in Pflegeapartments investieren?>> Sascha Vetter: Bevor man in eine Immobilie investiert, sollte man sich grundsätzlich einige Fragen stellen, zum Beispiel: "Ist die Lage gut? Ist das Objekt gut zu vermieten? Ist das Konzept in der Zukunft weiterhin gefragt?" Hier dreimal JA! Es fehlen bundesweit 400.000 Pflegeplätze. In Ballungsräumen ist die Situation noch verschärft. Im Vergleich zu anderen Anlagemodellen erwerben Eigentümer hier eine echte im Grundbuch ausgewiesene Immobilie, welche jederzeit vererbt oder wiederverkauft werden kann und nicht bloß einen ideellen Wert auf einem Stück Papier.Wie sicher ist denn eine Investition in ein Pflegeapartment?>> Sascha Vetter: Das Konzept geht für alle Seiten auf: Zum einen ermöglichen Privatinvestoren die dringend benötigte Schaffung von neuen Pflegeplätzen und zum anderen wird in Deutschland durch den Staat ein reales Umfeld der Sicherheit für Bewohner, Betreiber und Eigentümer geschaffen.Wie das?>> Sascha Vetter: Sollte ein pflegebedürftiger Mensch nicht mehr in der Lage sein, seinen Pflegeplatz aus eigenen Mitteln zu tragen, so wird dies von unserem Sozialstaat übernommen. Das bedeutet, in letzter Instanz erhält der Betreiber seine Bezahlung für erbrachte Dienstleistungen durch Vater Staat und ist so jeder Zeit mit Netz und doppeltem Boden abgesichert, den Eigentümern ihre Rendite in Höhe von 4 bis 5 % weiterleiten zu können. Bei keinem anderen Anlagemodell ist mir solch eine starke Absicherung bekannt.Wer kümmert sich um Vermietung, Verwaltung und Instandhaltung der Apartments?>> Sascha Vetter: Über das Rundum-Sorglos-Paket des Anlagekonzepts sind alle wichtigen Aufgaben rund um die Verwaltung, Vermietung und den Betrieb abgedeckt. Ein eigener Zeitaufwand ist für die Eigentümer somit hier nicht notwendig.Würden Sie Pflegeapartments auch Freunden und Verwandten empfehlen?>> Sascha Vetter: Ja, unbedingt. Wie sagt man so schön: "Aller guten Dinge sind drei." Standort, Konzept und Rendite machen die Pflegeapartments zu einer zukunftssicheren Kapitalanlage.



Bildinformation: Fotorealisation: Vetter & Partner