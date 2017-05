Solides schleswig-holsteinisches Bauunternehmen geht an den Start

(fair-NEWS)

„Unsere Stein auf Stein erstellten Massivhäuser zeichnen sich durch kompromisslose Bauqualität aus. Intelligente Bautechnik und innovative Haustechniken spielen bei uns eine große Rolle“, erklärt Toni Graef, Inhaber der Graef Massivhaus GmbH. Das neue Stein auf Stein erstellte energieeffiziente Einfamilienhaus im KfW 55 Standard, steht nach nur 28 Wochen garantierter Bauzeit zum Einzug bereit.Echte Sicherheitspakete geben den Bauherren zusätzlich ein gutes und sicheres Gefühl.„Die Grundriss-Ideen und Raumgestaltungsvorschläge die wir in unserem aktuellen Hauskatalog präsentieren, sind ohne Mehrkosten ganz individuell veränderbar, das ist doch aber eigentlich auch selbstverständlich“, so Toni Graef weiter.Die Massivhäuser werden grundsätzlich als KfW 55 Haus erstellt, damit die Bauherren von vorn herein von den staatlichen Förderungen profitieren.Und auf die Frage, was Graef-Massivhaus besonders auszeichnet, folgt auch prompt die Antwort: „ Wir stehen unseren Kunden vom ersten Kontakt bis zum Einzug zur Seite, eine enge Kundenbindung ist uns überaus wichtig.Ein kleines Team bestehend aus festen Mitarbeitern arbeitet mit viel Spaß, allesamt sind hochmotiviert. Ich habe 15 Jahre Erfahrung was den Neubau von Massivhäusern betrifft, da haben wir nach so langer Zeit viele Kniffe & Tricks für den Kunden und Bauherren parat". Modernste Software kommt zum Einsatz und visualisiert das neue Zuhause im Handumdrehen."Abschließend möchte noch erwähnen, dass wir mit regionalen Handwerksbetrieben langfristige Rahmenverträge geschlossen haben. Aufgrund meiner früheren Bautätigkeit kenne ich viele Fachhandwerksbetriebe aus Norddeutschland und schätze deren Arbeit sehr“.Sowohl Büro als auch Musterhaus stehen den Interessenten im schleswig-holsteinischen Baugebiet, „Am alten Kurpark“ in 24576 Bad Bramstedt, ab April 2018 zur Verfügung. Der Baubeginn für diese Doppelhaus-Stadtvilla ist für September 2017 geplant. Rohbau und Baufortschritt können dann jederzeit besichtigt werden. Die Firmenflagge wird dort aber schon sehr bald wehen, denn bis zur Fertigstellung der Doppelhäuser, ist das Bauunternehmen in wenigen Wochen mit einem Bürocontainer präsent. Sobald die voraussichtliche Erschließung des Baugebietes (B-Plan 57) im September 2017 abgeschlossen ist, verkauft das Bauunternehmen Graef Massivhaus dort zwei Grundstücke. Nach Fertigstellung der Doppelhaushälften wird dann eines der Häuser zum Verkauf angeboten. Bei Interesse nehmen Sie bitte jetzt schon Kontakt auf.



Bildinformation: Graef Firmenlogo