Silber Ankauf Oldenburg - SG Pfand und Leihhaus

(fair-NEWS)

<a href="http://oldenburg-leihhaus.de/silber-ankauf-oldenburg">Silber Ankauf Oldenburg</a>Sie sind im Besitz von Silberschmuck, welchen sie nicht mehr tragen? Sie haben Silberbesteck aus einem Nachlass geerbt und spielen nun mit dem Gedanken es zu verkaufen? Sie möchten gerne ihre Silberbarren oder Silbermünzen sofort zu Bargeld machen?Dann sind sie beim SG Pfand und Leihhaus in OIdenburg genau richtig.Wir bieten ihnen den Silberankauf zum Tagesaktuellen Kurs an. Für sie als unseren Kunden bedeutet das einen Mehrwert, da wir stündlich die Kurse aktualisieren und sie sich sicher sein können stets den aktuellen Preis für ihre Silberstücke zu erhalten.Nun fragen sie sich, was für Arten von Silber wir ankaufen?Wir bieten unseren Kunden aus Oldenburg und dem Oldenburg Umland täglich den Ankauf von:Silberschmuck Ankauf, Silberbarren Ankauf, Alt Silber Ankauf, Tafelsilber Ankauf, Silberbesteck Ankauf, Silbermünzen Ankauf, Silberunzen Ankauf, Silberbarren Ankauf und natürlich auch den Silbermedaillen Ankauf.Gutachter die sich Zeit nehmen!Es spielt keine Rolle welche Art von Silber sie beim SG Pfand und Leihhaus verkaufen möchten. Unsere Gutachter nehmen sich ausreichend Zeit um ihre Wertgegenstände aus Silber genau zu prüfen und deren aktuellen Gegenwert zu ermitteln. Dabei arbeiten unsere Experten mit höchster Präzision, um ihnen den bestmöglichen Preis anbieten zu können. Gewogen wird auf einer geeichten Waage, auf 1 / 100 Gramm genau. Somit können sie sich, als unser Kunde, sicher sein das stets exakt und korrekt abgerechnet wird. Selbst wenn sie mit großen Mengen vorstellig werden, so nehmen sich unsere Fachkräfte gerne die Zeit und sehen sich alle Gegenstände in Ruhe durch.Ab einer Menge von 5 KG Silber empfehlen wir ihnen jedoch einen Termin mit einem unserer Gutachter zu vereinbaren.Wir bieten ihnen auch die Möglichkeit der separaten Abwicklung in unseren Räumen an. Zurückgezogen und in aller Ruhe untersuchen wir dann ihre Silberstücke und unterbreiten ihnen im Anschluss ein Angebot.Silberbesteck ohne große Wartezeiten verkaufen!Silberbesteck gefertigt aus 800 / 900 / 925 sowie 935 Silber können sie beruhigt dem SG Pfand und Leihhaus für den Silberankauf zuführen. Unsere Spezialisten für den Silberankauf sind in der Lage den Wert ihres Silberbesteckes unmittelbar zu taxieren und ihnen nach erfolgreicher Prüfung umgehend ein Angebot zu unterbreiten, welche natürlich auf dem aktuellen Tagespreis für Silber basiert.Sollten sie noch Fragen haben, zögern sie nicht uns zu<a href="http://oldenburg-leihhaus.de/kontakt"> kontaktieren.</a>



Bildinformation: Silber Ankauf Oldenburg - SG Pfand und Leihhaus