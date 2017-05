KOBOLD CONTROL als Small Business Edition für maximal bis zu fünf Nutzer

(fair-NEWS)

Die Wuppertaler Kobold Management Systeme GmbH bietet seit Mai sein Projekt- und Controllingprogramm KOBOLD CONTROL als Small Business Paket an. Das schlanke Gesamtsystem mit reduziertem Gesamtumfang ist als Einstieg für kleine Planungsbüros gedacht und ermöglicht den Start in einen gut strukturierten und organisierten Büroalltag, setzen doch heute vermehrt neu gegründete Büros von Anfang an auf eine professionelle IT-Infrastruktur. Die Büros können somit direkt mit einer professionellen Lösung mit der Option des Umstiegs auf die große Version arbeiten. Das als Netzwerklösung verfügbare Lizenzpaket ist für bis zu maximal fünf Nutzer konzipiert und kostet 2.200 € zzgl. gesetzl. geltender MwSt. Ein Pflegevertrag, der Hotlinenutzung und regelmäßige Updates beinhaltet, ist verfügbar.Mit KOBOLD CONTROL definiert der Anwender für jedes seiner Projekte den erforderlichen Rahmen mit Blick auf die zur Verfügung stehenden Budgets und Stundenvorgaben. Damit legt er eine fundierte Basis für den wirtschaftlichen Ausgang der Projekte. Die Mitarbeiter können ihre Zeiten intuitiv und ortsunabhängig am Arbeitsplatz in die Software, plattformunabhängig über einen Browser, in einer Terminalserveranwendung oder unterwegs auf dem Tablet und dem Smartphone eingeben. Das Small Business Paket unterstützt die Planer aller Fachrichtungen bei der Honorarermittlung und Angebots- sowie Rechnungsstellung. Es bildet sämtliche Honorartafeln sowie Leistungsbilder ab und beinhaltet alle Funktionen, um Honorare schnell, einfach und rechtssicher zu berechnen sowie Angebote und Rechnungen zu erstellen. Darüber hinaus stehen 26 Standardberichte sowie eine Adressen- und Dokumentenverwaltung und zahlreiche Vorlagen zur Verfügung.Die Controllinglösung begleitet den Architekten und Ingenieur von der Akquise bis zur Fertigstellung des Projektes - im Projektcontrolling, in der Honorarberechnung, bei der Zeiterfassung und in der Dokumentenverwaltung. Dadurch sind die Planer in der Lage, ihre Projekte optimal zu steuern und so die an die Projekte geknüpften wirtschaftlichen Ziele zu erreichen.Funktionen im Überblick:- moderne, zielgruppenaffine Oberfläche- einfache, gut strukturierte Menüführung- einfache, übersichtliche Zeiterfassung- schnelle, übersichtliche Kalkulationen nach HOAI und Freie Honorarberechnungen- gewerkeübergreifende Darstellung vom Angebot bis zur Schlussrechnung inklusiveKostenerfassung- dynamische Kalkulation von Mitarbeiterstundensätzen inklusiveGemeinkostenfaktorberechnung- transparente Nachunternehmer- und Subunternehmerverwaltung- Angebots- und Rechnungsstellung auf Basis von eigener Vorlagen in Word- 26 Berichte und Auswertungen- Rechtesystem ermöglicht die Abbildung der inneren Büro-HierarchieWeitere Informationen siehe www.kbld.de