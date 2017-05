Gastrosexualität - Wenn ein Wasserhahn nicht genug ist

(fair-NEWS)

Endlich gibt es ein Wort für jene Männer, die es lieben in der Küche zu stehen, zu kochen, und zu experimentieren. Jene, die bei dem Begriff "abstechen" an das Formen von Moussewölkchen denken, für die "barbieren" nichts mit einem Frisör zu tun hat, sondern mit dem Ablösen der Schuppen bei Fischen und die bei "maskieren" an das Belegen oder mit Sauce überziehen von Gemüse und Fleisch denken.Nein, es geht nicht um den Hobbykoch. Diese Gattung Mann strebt etwas viel perfektionistischeres an, die Sterneküche ist gerade gut genug um die Leidenschaft der Herren, bei der Zubereitung von kulinarischen Genüssen zu beschreiben. So geistert seit kurzem der Begriff "Gastrosexualität" durch die Medien, um auf dieses Phänomen aufmerksam zu machen. Gastrosexuell sind Männer, für die es nichts Besseres gibt, als sich kulinarisch in der Küche zu verewigen. Besonders wichtig ist es hier, dass nicht nur das Ergebnis etwas ganz besonderes ist, sondern auch der Weg dorthin und alles was sie auf diesem Weg begleitet.Wichtig ist, dass hier das Equipment stimmt. Sicherlich kommen zahlreichen Küchenmaschinen und Helfer ins Spiel, speziell geschliffene und gefertigte Messer, Garer, Kochtöpfe, Pfannen und Woks, alles natürlich möglichst hoch technologisiert, so dass bei der Lebensmittelverarbeitung keine Wünsche offen bleiben. Was einst der Hobbykeller mit der Eisenbahn war, ist heutzutage die Küche, hier leuchten Männeraugen. Kein Wunder, dass diese Küchenliebhaber auch ganz besonderen Wert auf die Armatur in der Küche legen. Ein Wasserhahn ist da nicht genug, schließlich darf hier keine Grenze bei der Experimentierfreude gesetzt werden. Eine gute Küchenarmatur muss mehr können als nur warmes und kaltes Wasser bereitzustellen. Sie sollte dank ausziehbarer Brause und 360° schwenkbarem Auslauf ein Maximum an Freiheit am Spülbecken bieten. Ganz nebenbei sollte sie berührungslos zu steuern sein, mindestens ohne Hände, so wie die <a href="https://www.skybad.de/p/kuechenarmaturen/grohe/foot-control/grohe-k7-foot-control-kuechenarmatur-30312000-elektronisch-chrom-herausziehbare-spuelbrause.html">Grohe Foot Control</a> Küchenarmaturen. Wichtig ist bei der perfekten Spültischarmatur für den Mann, dass die Brausestärke variiert werden kann, so dass man zum Abspülen von Tellern, oder anderen Dingen einen stärkeren Strahl hat, als zum Abspülen von empfindlichem Obst und Gemüse. Bei solch einer Armatur leuchten die Augen Ihres Mannes förmlich auf, wie damals als er seine erste Eisenbahn bekam. Gern helfen wir Ihnen diese Armatur zu finden, denn wir kennen uns aus, wenn es um Küchenarmaturen geht.Die Skybad GmbH ist der Sanitärartikel-Handel im Internet mit kompetenter Beratung, sehr guter Bewertung als Trusted-Shops-Partner und der BestPrice Garantie. Qualifizierte Beratung ist montags bis freitags zwischen 8.00 und 18.00 Uhr unter der Nummer 0241-5183260 verfügbar. Außerhalb dieser Zeit erreichen Sie uns unter info@skybad.de. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.skybad.de



Bildinformation: Gastrosexualität - Wenn ein Wasserhahn nicht genug ist