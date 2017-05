BMW’s G 310 R - die Essenz der Fahrfreude.

(fair-NEWS)

Mit 313 ccm wird laut BMW aus dem Leichtgewicht ein echtes Kraftpaket. Damit man auch auf einem Trip außerhalb der Stadt gut ausgestattet ist, bietet Hepco&Beckerfür dieses Modell seinen C-Bow Halter in schwarz für 161,50 € an. Für diesen Seitenträger wäre zum Beispiel die Street Seitentasche für 193,50 € pro Satz passend. Wer lieber Hartschalenkoffer möchte könnte mit dem Orbit Sidecase für 329,50 € pro Satz glücklich werden. Für die kleine Gepäckmitnahme hat der Motorradzubehör Hersteller sein Minirack für 157,50 € im Angebot. Auf dieses passt die Street Hecktasche inklusive Lock it Hecktaschenhalter. Die Hecktasche kostet 169,50 € pro Stück. Zwei Topcaseträger, ebenfalls in schwarz, werden auch angeboten. Das sind das Alurack für 157,50 € und das Easyrack mit dem einklappbaren Bügel für 187,50 €. Passende Topcases hat die Firma in verschiedenen Größen und Formen im Angebot. Für dieses kleine Modell ist das Topcase Journey TC 40 sehr passend. Dieses 38 Liter umfassende Topcases ist groß genug für einen Helm und wird in 2 Ausführungen angeboten - mit schwarzer oder silberner Blende. Die Blenden lassen sich auch zum Beispiel in Fahrzeugfarbe lackieren.Zum Schutz gibt es den Motorschutzbügel für 152,50 €. Diese vier Trägersysteme und der Sturzbügel sind alle in KW 21 lieferbar.Wer lieber keinen Seiten- oder Topcaseträger möchte, kommt mit dem Lock it Tankring gut aus. Die Montage des Tankrings ist meist in weniger als zwei Minuten durchgeführt. Für 44,90 € ist dieser in silber bereits lieferbar. Für die Tankrucksackbefestigung des Herstellers gibt es eine breite Auswahl an Tankrucksäcken in verschiedenen Größen. Als Beispiel bietet sich hier der Street Tourer M für 159,50 € pro Stück an.Speziell für die Bedürfnisse von Fahrschulen bietet Hepco & Becker einen Frontschutzbügel und einen Heckschutzbügel, beide für jeweils 167,50 € lieferbar ab KW 24 an.



Bildinformation: BMW G 310 R mit Zubehör von Hepco&Becker