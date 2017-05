(fair-NEWS)

Schutz für ihre Windschutzscheibe mit REVTECS Produkten für Ihr FahrzeugDas Auto ist uns ein wertvolles Gut. Von zahlreichen Autofahrern wird jedoch die Wichtigkeit einer guten Sicht und die Empfindlichkeit der Windschutzscheibe unterschätzt. Selbst kleine Steine können bei höheren Geschwindigkeiten, wie zum Beispiel auf der Autobahn, kleinere Löcher oder sogar Risse in Ihrer Windschutzscheibe verursachen. Dadurch wird dauerhaft die Sicht gestört und das Risiko eines vollständigen Bruches der Windschutzscheibe steigt. Das stellt einen nicht zu unterschätzenden Risikofaktor da.<a href="www.windschutzscheibe-schutz.at">www.windschutzscheibe-schutz.at</a>Jetzt gibt es eine für alle verfügbare Nano-Technologie, die derartige Risiken und Gefahren von Steinschlägen und Kratzern reduziert. Dadurch erhält ihre Windschutzscheibe Schutz und sie sparen sich zukünftig anstrengende und mühsame Reinigungs- und Polierarbeiten an der Scheibe.Effektiv gegen Insekten und StraßenschmutzModerne REVTECS Produkte verhindern ein Anhaften von Insekten und anderen Straßenschmutz. Solche Verschmutzungen erschweren oft eine wirksame Reinigung Ihrer Windschutzscheibe. Die REVTECS Protection Nano-Technologie glättet mikroskopisch kleine Unebenheiten in der Glasoberfläche und vermeidet so effektiv und einfach ein Festsetzen von Schmutzpartikeln wie Ruß, Staub, Straßenschlacke oder Pollen. Selbst Wasser, das ihre Sicht empfindlich stören kann, perlt einfach ab und selbst bei schlechten Wetterverhältnissen fahren Sie mit freier Sicht - dank einer fortschrittlichen Technologie, welche Ihnen und Ihrer Windschutzscheibe Schutz bietet.Die Veredelung mit REVTECS PROTECTION Windshield erhöht auch die Bruchstabilität und Kratzfestigkeit der Windschutzscheibe in einem unerwarteten Maße. Durch die einfache und leicht anwendbare Nanobeschichtung von REVTECS können Sie zahlreiche Risiken und damit verbundene Kosten und Zeitaufwände deutlich reduzieren. Damit schon Sie Ihren Geldbeutel und ihre Nerven, denn der Austausch einer Windschutzscheibe ist zeit- und kostenintensiv.Windschutzscheibe schützen mit REVTECS Nano-Technologie<a href="www.windschutzscheibe-schutz.at">www.windschutzscheibe-schutz.at</a>Ein einfacher und kleiner Steinschlag ist oft nur ein Anfang, der ernsthafte Gefahren eines Risses mit sich führt. In so einem Fall kann schon ein nicht umfahrenes Schlagloch oder eine hohe Bordsteinkante zu einem Bruch der Windschutzscheibe führen. Daher ist es ratsam der Windschutzscheibe Schutz zu gewähren, um schädigende Einflüsse von außen zu mindern. Geschützt sind Sie auch durch eine klarere Sicht, denn die Nano-Technologie bringt Ihnen einen klaren Vorsprung und vereinfacht die Reinigung des Fahrzeuges. Auch sonst hartnäckiger und langwieriger Schmutz lässt sich ganz einfach entfernen. Sogar Schnee und Eis, die uns im Winter das Leben oft schwer machen, lassen sich dank der neuen Veredelung ganz einfach von der Scheibe schieben. Vorbei sind die Zeiten minutenlangen Kratzens in der Kälte.Nutzen auch Sie die modernen und kostengünstigen REVTECS Produkte mit Nano-Technologie, profitieren Sie von den Vorteilen dieser High-Tech Entwicklungen und verleihen sie ihrer Windschutzscheibe einen Schutz, den sie verdient. Das effektive und erprobte Zusammenspiel von neuen Innovationen in Chemie und Physik sorgt für unglaubliche Verbesserungen für ihre Frontscheibe, die Sie durch kinderleichte Anwendung erzielen können. Bislang galten Nanoprodukte als futuristische Ideen. Nun können auch Sie die Hochtechnologie-Vorteile für sich selbst nutzen und Ihre persönliche Sicherheit und die ihrer Mitfahrer erhöhen.Informationen unter :<a href="www.windschutzscheibe-schutz.at">www.windschutzscheibe-schutz.at</a>



Bildinformation: WINDSCHUTZSCHEIBE SCHUTZ