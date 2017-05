Neues mehrdimensionales Messsystem kam bei Messebesuchern gut an

(fair-NEWS)

Eine erfolgreiche transport logistic in München, mit mehr als 60.000 Besuchern aus 120 Ländern, verzeichnet die AKL-tec GmbH. Maßgeblich am Erfolg beteiligt war dabei das neue mehrdimensionale Messsystem APACHE flying forklift, das am Messestand präsentiert wurde und sich durch verschiedene Eigenschaften auszeichnet: So ist mit der Produktlösung die Dimensionserfassung von Palettenfracht auf dem Gabelstapler in der Durchfahrt möglich, ohne dabei die Fracht zur Vermessung und Ermittlung der Geometriedaten abzusetzen. Daraus ergibt sich in den Logistik- und Umschlagshallen eine erhebliche Zeitersparnis. Die lückenlose Dokumentation von Länge, Breite und Höhe wird durch die scharfen Augen der Lasermessköpfe und Kameras sichergestellt, die zusätzlich Fotos der Fracht anfertigen. Einen weiteren Vorzug stellt die Ermittlung des Gewichts dar. "Die Verknüpfung der Systemeigenschaften trägt bei vielen Anwendungen binnen kürzester Zeit zu einem Return-On-Invest bei. Und da in der Logistikbranche Zeit und korrekte Frachtdaten bares Geld bedeuten, hat unsere maßgeschneiderte Lösung viele Messebesucher an den Stand gezogen. Unsere Kunden haben uns gezielt angesteuert, um sich über das neue Volumenmessgerät zu informieren, aber auch viele potentielle Neukunden haben sich im Vorfeld erkundigt und sind dann zielgerichtet auf uns zu gekommen", erklärt Lars Hintze, verantwortlich für Marketing und Vertrieb bei der AKL-tec GmbH.



Bildinformation: Stephan Altenpohl von AKL-tec erklärt die Funktionsweise von APACHE