„Fragrance Foundation“ kürt in London „Britannia“ von ROJA PARFUMS zum „Perfume Extraordinaire“

Der britische Meisterparfümeur Roja Dove ist am vergangenen Donnerstag, den 18. Mai 2017, in London bei den diesjährigen ‚Fragrance Foundation Awards‘ gleich zweifach ausgezeichnet worden.Seine Duftkreation „Britannia“ (ROJA PARFUMS) - eine Hommage an ‚Alles was britisch ist‘- gewann die Kategorie „Perfume Extraordinaire“.Diese ist hoch respektiert, weil die Jury weder Marke noch Flakon der Teilnehmer kennt und in einem sogenannten ‚Blindtest‘ einzig und allein den Duft bewertet. Somit spielen Verpackung, Marketing und andere Aspekte keine Rolle, sondern ausschließlich die Kreativität und Qualität des Parfüms.Außerdem wurde Roja Dove, Meisterparfümeur und Gründer von ROJA PARFUMS, für sein herausragendes Lebenswerk in den erlesenen „Circle of Champions“ aufgenommen.„Circle of Champions“ ist eine globale Initiative der Fragrance Foundation, um jene zu ehren, die mit ihren Werken die Welt der Parfümerie geprägt haben. Das Publikum aus 550 der einflussreichsten Akteure der Parfüm- und Modeindustrie sowie zahlreiche Medien waren sich einig: Eine hochverdiente Anerkennung des außergewöhnlichen Lebenswerks von Roja Dove.



Bildinformation: „Britannia“ von ROJA PARFUMS