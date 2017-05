Kalenderhersteller terminic GmbH zum 5. Mal PSO zertifiziert

(fair-NEWS) Der Kalenderhersteller terminic wurde zum 5. Mal in Folge – und damit seit 2009 ohne Unterbrechung – auf Basis der ISO 12647 nach ProzessStandard Offsetdruck (PSO) für den anspruchsvollen Kartonagendruck auf 100er Raster zertifiziert. Der vdmno (Verband Druck und Medien NordOst e. V.), vertreten durch Herrn Udo Eickelpasch, überprüfte nach PSO vor Ort die Module qualifiziertes Farbmanagement, Prüfdruckerstellung, Druckformherstellung und Einrichten von Druckaufträgen/Fortdruck. Anschließend bestätigte auch die Fogra Forschungsgesellschaft Druck e. V. die Auswertungsergebnisse der vdmno und somit das konstant hohe Produktionsniveau bei terminic in Bremen. Um den selbst auferlegten hohen Qualitätsansprüchen immer gerecht werden zu können, arbeitet terminic schon seit 2009 mit einem eigenen „PSO-Team“, das aus hauseigenen Fachkräften aus den Bereichen Druck und Vorstufe besteht. Sie haben sich dem Qualitätsmanagement im Druck vom 100er Raster auf GC1 Kartonage verschrieben und verfolgen dabei einen kontinuierlichen Optimierungsprozess, der durch PSOaktiv regelmäßig viermal im Jahr überprüft wird. Die freiwillige Teilnahme an dieser Zertifizierung stellt durch notwendige Qualitätskontrollen eine dauerhaft konstante Produktion durch standardisierte Verfahrensabläufe und Prozesskomponenten sicher und untermauert den eigenen Qualitätsanspruch an die Werbekalender aus dem Traditionsunternehmen terminic.

Über terminicDie terminic GmbH, Bremen, gehört mit heute 70 Mitarbeitern zu den führenden europäischen Kalenderherstellern. Das Unternehmen wurde 1927 unter dem Namen B. C. Heye & Co. gegründet und entwickelte 1937 den weltweit ersten Wandkalender mit 3-Monatsübersicht, welcher unter dem Namen "Schiffahrtskalender" vorrangig an Reedereien und schifffahrtbezogene Unternehmen geliefert wurde. Seit dem Jahr 2000 firmiert das Unternehmen unter dem Namen seines Hauptproduktes terminic.terminic vertreibt seine Produkte in Deutschland und vielen europäischen Ländern sowie auf nahezu allen Kontinenten. Das Unternehmen gehört zu den wenigen Betrieben in Europa, die sich ausschließlich auf die industrielle Produktion hochwertiger Werbekalender spezialisiert haben. Das Produktportfolio umfasst heute mehr als 30 Kalendermodelle: Wandkalender mit 3-, 4-, 5- , 6-, 7- und 8-Monatsübersicht sowie diverse Tisch- und Plakatkalender. Pro Jahr liefert terminic weltweit in Millionenauflage Kalender mit Kalendarien in über 35 Fremdsprachen als Standard aus.terminic ist nach FSC® und als erster reiner Kalenderhersteller nach ProzessStandard Offsetdruck (ISO 12647) zertifiziert. Zudem bietet terminic seinen Kunden an, ihre Kalender aus klimaneutraler Produktion zu beziehen. Der Produktname terminic ist eine international eingetragene Schutzmarke.