Baubeginn für Genius3 in Oberursel/Taunus

In der Oberhöchstadter Straße in Oberursel haben die Bauarbeiten des 6-Familienhauses begonnen. Von den 6 Eigentumswohnungen sind bereits 4 verkauft.Im Gespräch erläutert Heiko Saßmannshausen, Prokurist von Vetter & Partner, besondere Merkmale des Bauprojekts und gewährt Einblicke in die neuartige Wohnraumtechnik.Welche Merkmale zeichnen das Neubauprojekt Genius3 in Oberursel aus? Wodurch unterscheidet es sich von anderen Bauvorhaben?>> Heiko Saßmannshausen: Eines der wichtigen Merkmale von Genius3 ist die hohe Lebensqualität dank modernster Wohnraumtechnik. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Stufenfreiheit. Hiervon profitieren langfristig alle - ob Familien, Senioren oder Berufstätige. Hinzu kommt die zukunftsorientierte Wohntechnik. Wir gehen also nicht nur von den heutigen Anforderungen aus, sondern berücksichtigen auch, was eine Immobilie in fünf oder zehn Jahren und später noch leisten muss.Für wen ist das Neubauprojekt interessant?>> Heiko Saßmannshausen: Genius3 ist interessant für alle, die eine Eigentumswohnung in guter Lage mit hohem Komfort bevorzugen. Das Neubauprojekt ist auch für alle geeignet, die Wert auf eine stufenfreie Ausführung legen, um ihre Lebensqualität aufrechterhalten zu können.Welche Ausstattung bietet Genius3?>> Heiko Saßmannshausen: Viele Ausstattungsdetails, die bei anderen Bauvorhaben nachgeordert werden müssen, sind hier bereits inklusive: Fußbodenheizung, elektrische Rollläden, Echtholzparkett, Videogegensprechanlage, bodengleiche Duschen und einen Kaminanschluss für einen modernen Gaskamin gehören ebenso zum Standard wie Gartenterrasse, Loggia oder Dachterrasse.Ein besonderes Highlight ist der separate Stromanschluss für Besitzer von Elektrofahrzeugen – so ist das eigene Elektromobil jederzeit einsatzbereit. Immer mehr Menschen entscheiden sich für diese energiesparenden und umweltfreundlichen Pkws. Wir berücksichtigen also nicht nur die heutigen Anforderungen, sondern auch, was eine Immobilie in fünf oder zehn Jahren noch leisten muss. Vom Pkw-Stellplatz bzw. der Tiefgarage fährt eine komfortable Aufzugsanlage bequem bis zur eigenen Wohnung.Die Wohnungen sind mit einem Haussteuerungssystem ausgestattet. Wie funktioniert dies und welche Vorteile bringt es mit sich?>> Heiko Saßmannshausen: Jede der sechs Eigentumswohnungen wird mit dem sogenannten Smart-Home-Netzwerk von Busch-Jaeger ausgestattet. Busch-Jaeger ist einer der führenden Hersteller für Elektroinstallationen in Deutschland. Die intelligente Wohnraumtechnik überzeugt mit viel Komfort: Rollläden, Lampen, Heizung, Videogegensprechanlage, Haushaltsgeräte, Steckdosen und vieles mehr lassen sich bequem regeln und passgenau einstellen - ganz nach den Gewohnheiten und Vorlieben der Bewohner.Die Bedienung ist einfach und intuitiv. Alles kann bequem aus der Wohnung oder von unterwegs gesteuert werden - mit dem eigenen Smartphone oder dem mitgelieferten iPad. Zeitschaltfunktionen und Energieverbrauch können kinderleicht gesteuert und angepasst werden. Wenn die Bewohner im Urlaub sind, bietet die Wohnraumtechnik zudem Einbruchschutz: Lampen schalten sich zu festgelegten Zeiten an, Rollläden fahren hoch und runter und simulieren so Anwesenheit. Auch Sorgen um nicht ausgeschaltete Bügeleisen gehören der Vergangenheit an.Wie sieht die Umgebung des Neubauprojekts aus?>> Heiko Saßmannshausen: Die Lage des Neubauprojekts ist sehr attraktiv. Eine sehr gute Wohngegend mit viel Grün, Naturschutz- und Naherholungsgebiet - alles fußläufig erreichbar. Das belebte Zentrum bietet alles, was man im Alltag braucht. Vor der Haustür liegt der Stadtpark Maasgrund. Und das Erholungsgebiet Taunus mit seinen vielen Sehenswürdigkeiten und Freizeitangeboten grenzt direkt an Oberursel. Die Altstadt ist in nur 800 Metern zu Fuß erreichbar.Wie ist Oberursel an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen?>> Heiko Saßmannshausen: Oberursel ist perfekt an Frankfurt und das Umland angebunden. In unmittelbarer Nähe befinden sich die A5 und A661. Innerhalb von 20 Minuten ist man mit dem Auto in der Mainmetropole Frankfurt. Hinzu kommt das öffentliche Nahverkehrsnetz mit den Linien S5 und U3, die Oberursel neben Frankfurt auch mit Wiesbaden, Mainz, Darmstadt und dem weiteren Umland verbinden.Wer ist der Bauherr? Wie läuft die Zusammenarbeit?>> Heiko Saßmannshausen: Der Bauherr Jökel Bau ist ein mehrfach ausgezeichnetes Bauunternehmen mit Sitz in Schlüchtern bei Fulda. Wir arbeiten seit vielen Jahren vertrauensvoll zusammen und sind hervorragend eingespielt.Wie entwickelt sich der Verkauf? Sind noch Wohnungen verfügbar?>> Heiko Saßmannshausen: Wir sind sehr zufrieden. Von insgesamt 6 Wohnungen sind derzeit nur noch 2 Eigentumswohnungen verfügbar. Und der Bau hat gerade erst begonnen.Wann wird Genius3 fertiggestellt sein?>> Heiko Saßmannshausen: Im August 2018 wird Genius3 bezugsfertig sein. Wir freuen uns mit den neuen Eigentümern auf die Fertigstellung.Vielen Dank für das Gespräch.Von Simone BaldusWeiterführende Informationen zu Genius3 in Oberursel und weiteren Neubauprojekten sind erhältlich bei Vetter & Partner unter der Rufnummer (06103) 804990 sowie im Internet unter www.vetterundpartner.de



Bildinformation: Baubeginn für Genius3 in der Oberhöchstadter Straße in Oberursel. Foto: Vetter & Partner