Sommerliche Erfrischung „Orient-Style“: Die neuen „Scharbat“ Premium-Limonaden in drei außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen - jetzt online erhältlich bei Lifestyle Drinks.

Hamburg, Mai 2017Das Traditionsgetränk des Orients in neuer Lifestyle-Form genießen – Scharbat bringt Menschen zusammen. Inspiriert von der antiken persischen Kultur hat Lifestyle Drinks mit der neuen Scharbat Limonade ab jetzt einen orientalischen Frischekick im Angebot. Scharbat nimmt Genießer mit auf eine Zeitreise in das antike Morgenland und überzeugt mit dem Geschmack feinsten Safrans, der Frische von Granatäpfeln, Limetten und Zitronen und mit einer perfekt abgestimmten Menge Kohlensäure. Für ein unverfälschtes Geschmackserlebnis werden keine Fruchtsaftkonzentrate verwendet, sondern ausschließlich der Direktsaft sonnengereifter Früchte. Außerdem werden keine Farb- und Aromastoffe verwendet.In der angesagten Trend-Limonade steckt die Geschichte aus 7.000 Jahren persischer Kultur. Scharbat ist seit Jahrtausenden eines der beliebtesten Getränke des Orients. Schon damals hat Scharbat bei schweißtreibenden Temperaturen für eine wohltuende Abkühlung gesorgt und wird seitdem als Erfrischungsgetränk hoch geschätzt. Jetzt findet Scharbat in neuer stylisher Form den Weg in das exklusive Sortiment von Lifestyle Drinks.Scharbat „Granatapfel und Rose“ ist ein sinnliches Zusammenspiel aus dem Direktsaft sonnengereifter Granatäpfel und feinstem Rosenwasser, was ein natürliches süß-säuerliches fruchtintensives Geschmackserlebnis entstehen lässt. So schmeckt der Orient in seiner romantischen Form. Mit 30% Granatapfeldirektsaft setzt auch diese Sorte neue Standards in der Kategorie der Premium-Drinks.Scharbat „Limette und Rose“ ist besonders erfrischend. Das blumige Rosenwasser bringt Körper und Geist in Einklang und wird in Verbindung mit spritziger Limette zu einem absoluten Frischekick. Genau das Richtige für heiße Sommertage!Die einzigartige Luxusvariante „Zitrone und Safran“ macht das Scharbat Sortiment komplett. Die Kumpel GmbH - benannt nach den beiden Gründern und Kumpel Özcan Karadeniz und Mohammad-Hossein Zavareh - produziert mit Scharbat „Zitrone und Safran“ das erste reine Safran-Getränk der Welt. Der fruchtige Geschmack der Zitrone und Safran, das wertvollste und meistgeschätzte Gewürz der Welt, zusammen in einer Flasche: das sorgt für eine elegante frisch-herbe Geschmacksnote.Doch nicht nur geschmacklich überzeugen die unverwechselbaren Drinks auf ganzer Linie. Die fruchtig trendigen Scharbat Limonaden heben Lust und Laune und sind mit dem sommerlich bunten Flaschendesign im Retro-Look der absolute Hingucker auf jeder Beachparty. Die orientalische Trend-Limonade passt perfekt zur Saison und ist das Must-Have für diesen Sommer.Die Scharbat Limonaden sind in exklusiven Locations wie KaDeWe und Käfer erhältlich sowie online ab 1,99€ im Lifestyle Drinks Online-Shop ( www.lifestyle-drinks.online Weitere Informationen unter www.lifestyle-drinks.online



Bildinformation: Sommerliche Erfrischung „Orient-Style“: Die neuen „Scharbat“ Premium-Limonaden in drei außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen - jetzt online erhältlich bei Lifestyle Drinks.