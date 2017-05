Druckluftbranche profitiert von positiven Impulsen auf Hannover Industriemesse

(fair-NEWS)

Die deutsche Industrie blickt zuversichtlich auf das Geschäftsjahr 2017 und diese Impulse kommen auch in der Druckluftbranche an.Erfreulich ist die technische Innovationsfähigkeit in der Produktentwicklung, die immer neue Möglichkeiten zur Steuerung, Überwachung und Datenauswertung bietet.Als Partner von Atlas Copco, BAUER COMP Holding GmbH und Beko Technologies besuchte die D&N Drucklufttechnik die diesjährige Produktshow in Hannover und war insbesondere von der neuen BAUER B-APP und der fahrbaren Messstation wie dem Beko METPOINT OCV begeistert.Auf dem BAUER Messestand überzeugten sich unsere Vertriebsmitarbeiter Frank Gebert und Wolfgang Reichert von den Möglichkeiten der Online-Bedienung von Hochdruckverdichtern mittels der neuentwickelten B-APP. So erlaubt die B-APP per WLAN eine Anbindung der Kompressorsteuerung B-CONTROL an ein Smartphone. Angezeigt werden die wichtigsten Anlagenparameter wie Druck, Filterstandzeit und Öltemperatur als auch im Zusammenspiel mit der neuen Online-Gasmessung B-DETECTION definierte Schadstoffgrenzwerte in Luft und Gas.Bei dem Besuch des Messestands von Beko Technologies waren wir insbesondere von der fahrbaren Messstation Beko METPOINT OCV begeistert. Mit dem ersten gemäß den Anforderungen der ISO 8573-1, Klasse 1-4, TÜV-zertifizierten Online-System zur Erfassung des Öldampfgehalts lässt sich die Druckluftqualität permanent prüfen und direkt an der Anwendungsstelle ein Messprotokoll erstellen. Die Identifikation von Kontaminationsquellen führt in der Folge entweder zum Filtertausch oder zu einem neuen Druckluftkonzept.Mit dem METPOINT OCV lässt sich im laufenden Betrieb der Restölgehalt bis in den Bereich von tausendstel g/m3 online dauerüberwachen, so dass langwierige Probenahmen und zeitaufwändige Laborauswertungen entfallen.Hiervon profitiert die Lebensmittelbranche wie am Beispiel des Marktführers von Geflügelwurst, der Heinrich Nölke GmbH & Co. KG aus Versmold, deutlich wird. Druckluft dient hier als Steuerluft für die Fertigungsanlagen, ist aber auch an einigen wenigen Punkten produktberührend. Folglich ist eine absolute und kontinuierliche Öldampffreiheit der Druckluft gefordert, die dauerhaft kontrolliert und dokumentiert wird. Der Wurstfabrikant setzte auf Anraten von D&N Drucklufttechnik frühzeitig auf den Beko METPOINT OCV, da auf dem Weg die Produktreinheit, der störungsfreie Produktionsablauf und die Prozesssicherheit gewährleistet werden kann.Weitere Informationen zu den Produkten von BAUER und Beko beantwortet Ihnen unser Team gerne unter www.dn-drucklufttechnik.de/kontakt/ansprechpartner/vertrieb/



Bildinformation: D&N Drucklufttechnik beim Testen der neuentwickelten B-APP