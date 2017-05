CSB Gleitlager GmbH mit der Hannover Industrie Messe 2017 mehr als zufrieden

(fair-NEWS)

In den Messehallen brummte es, die Gänge waren ebenso gefüllt wie die zahlreichen Messestände. Das hohe Maß an Internationalität machte sich an den zahlreichen Besuchern fest, aber auch an den 6.500 Ausstellern, von denen 60% aus dem Ausland kamen.Die CSB Gleitlager GmbH war mit Vertretern aus den weltweiten Niederlassungen vor Ort und präsentierte Gleitlager und Buchsen, die beispielsweise in der Industrie, Maschinenbau, Automotive, aber auch bei medizini-schen Geräten eingesetzt werden.Neben der Präsentation der verschiedenen CSB Gleitlager Produkten standen in diesem Jahr die zahlreichen Projektgespräche im Vordergrund des Interesses.„Die unterschiedlichen Applikationen und Anwendungsmöglichkeiten erfordern auf unserer Seite ein hohes Maß an Beraterkompetenz. Hier können wir auf eine lange Tradition und Projekterfahrung zurückgreifen, von der unser Kunde unmittelbar profitiert“, so Fredi Albrecht aus dem Management der CSB Gleitlager GmbH und CSB Gleitlager Systems GmbH.Innovative Konstruktionen stellen immer größere Anforderungen an die angebotenen Gleitwerkstoffe. Durch eine gezielte Beratung im Vorfeld wird gemeinsam bestimmt, welches Material sich eignet und wie groß das Gleitlager sein soll. „Hierbei schätzen unsere Kunden neben der hohen Qualität und unserem fairen Preis-Leistungsverhältnis vor allem unseren Service rund um ihr Projekt“, führt Fredi Albrecht auf der Hannover Messe aus. So wird im Vorfeld auch getestet, welchen Belastungen und Temperaturen das Gleitlager ausgesetzt sein wird.Den vielen Stamm- und Großkunden wird zudem noch ermöglicht, ab einer bestimmten Bestellmenge nur bei Bedarf zu liefern. So können die Kunden den eigenen Warenbestand gering halten und Geld sparen. Kooperati-onspartner aus der Logistik sorgen für zuverlässige Lieferung.Wer mehr über die CSB Gleitlager GmbH erfahren will, findet hier alle weiteren wichtigen Informationen www.csb-gleitlager.de