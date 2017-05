ADN ist neuer Distributor von Parallels Remote Application Server (RAS)

(fair-NEWS)

München – 23. Mai, 2017 – Parallels (parallels.com), ein führendes Unternehmen für plattformübergreifende Lösungen, und ADN (adn.de), einer der größten IT-Distributoren in Zentral-Europa, gaben heute eine Vereinbarung zur Distribution von Parallels RAS in Deutschland, Österreich und der Schweiz bekannt. ADN wird Resellern Trainings, Entwicklungsmöglichkeiten und zusätzliche Dienstleistungen für Parallels RAS, die am schnellsten wachsende Lösung zur Bereitstellung virtueller Anwendungen und Desktops, bieten. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Managed Service Provider (MSPs) und unabhängige Softwareanbieter (ISVs) setzen Parallels RAS aufgrund der einfachen Bedienbarkeit und der niedrigen Gesamtbetriebskosten (TCO) ein.Das Analystenhaus IDC hatte Parallels RAS kürzlich als einen „Major Player“ in seinem „“IDC MarketScape: Worldwide Virtual Client Computing (VCC) Software Vendor Assessment Report (doc #US40700016, November 2016)“ eingeordnet.„Seine Unkompliziertheit ist eine der größten Stärken, die Parallels RAS für den Markt mitbringt. In diesem Zusammenhang war die Integration seiner VCC Software allein schon einer der Gründe, warum Parallels RAS bei den Referenzen hoch bewertet wurde", so der IDC MarketScape-Report.„Die Einfachheit und Schnelligkeit spart Resellern, Managed Service Providern und Systemintegratoren Zeit und Geld. Kunden, die für den IDC MarketScape-Report befragt wurden, haben angegeben, dass sie Parallels RAS innerhalb von Tagen anstatt Wochen komplett implementiert hatten und virtuelle Anwendungen und Desktops standortunabhängig auf allen Endgeräten bereitstellen konnten. Sie gaben auch an, dass sie die Migrationen zu Parallels RAS in wenigen Stunden statt Wochen fertig stellen konnten“, sagte Robert Young, Research Director, IT Service Management and Client Virtualization Software bei IDC.„Mit Parallels RAS können Unternehmen den Mitarbeitern Anwendungen und Desktops via Remote-Technologie ganz leicht zur Verfügung stellen – aus der Cloud via Microsoft Azure, On-Premises oder mit Hilfe einer hybriden Bereitstellung – alles mit nur einer Lösung“, sagte Jack Zubarev, President von Parallels. „Die einfache Handhabung von Parallels RAS reduziert die Notwendigkeit des IT-Supports bei Endanwendern und hilft damit allen Beteiligten, wertvolle Zeit zu sparen.“Das Parallels Partner Programm versorgt Parallels RAS Reseller mit Allem was sie für eine erfolgreiche Distribution benötigen, einschließlich hoher Margen für Managed Partner, Online-Trainings und Zertifizierungen, Verkaufsregistrierungs-Möglichkeiten und ein Self-Service-Partner-Portal. Reseller und Managed Service Provider können ebenso vom Parallels Service Provider Licensing Agreement (SPLA) profitieren, das keine Mindestanzahl an Concurrent-Usern (gleichzeitige Nutzer) erfordert und Nutzeranzahl abhängige Preisstaffellung sowie die spätere Abrechnung nach tatsächlicher Nutzung beinhaltet. Parallels RAS wird heute bei Hunderten von Managed Service Providern eingesetzt, um Tausenden Unternehmen virtuelle Anwendungen und Desktops mit einem unkomplizierten und kosteneffizienten Modell bereitzustellen.Hermann Ramacher, ADNs Gründer und CEO, sagte: „Die meisten kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) können vom Einsatz sicherer virtueller Anwendungen und Desktops für ihr Unternehmen profitieren. ADN freut sich darüber, Parallels RAS zu vertreiben, weil die Lösung für die IT-Administration und für Endanwender einfach zu bedienen ist, schnell implementiert werden kann und kosteneffizient ist. Parallels RAS macht es für Reseller einfach, die Lösung innerhalb von Stunden bei neuen Kunden zu implementieren und zu migrieren, so dass sie innerhalb von Tagen einsatzbereit ist, wodurch wiederum wertvolle Arbeitszeit frei wird. Reseller erhalten unter adn.de/parallels alles was sie brauchen, damit sie ihr Business auf Basis von Parallels RAS ausbauen können.“Parallels vermarktet Parallels RAS exklusiv durch IT-Reseller und betreut die DACH-Region mit einem eigenen Support- und Sales-Team. Mit dem Parallels Partner Programm profitieren Partner vom Zugang auf Marketing- und Trainingsmaterialien und anderen Dienstleistungen, je nach Status.



Bildinformation: Logo Parallels