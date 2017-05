Neue Vermögensanlage in Wechselkoffer von Solvium in Risikoklasse 3

(fair-NEWS)

Die Vermögensanlagen "Wechselkoffer Euro Select 3 & 4 " von Solvium wurden vom renommierten Analysehaus DEXTRO Analyse mit der Note A bewertet und in die Risikoklasse 3 nach Wertpapier-Handelsgesetz (WpHG) eingestuft. Die beiden weitgehend ähnlichen Vermögensanlagen des Jahres 2016 hatte DEXTRO noch in die Risikoklasse 4 eingestuft. Vermögensanlagen und Alternative Investment Fonds (AIF) können nach den gesetzlichen Vorgaben nur in die Stufen 3 bis 5 der fünfstufigen Skala eingeordnet werden. Die Risikoklasse 3 ist also die Einstufung mit dem niedrigsten Risiko, die ein solches Angebot erreichen kann.Andre Wreth, Geschäftsführer von Solvium Capital zur Analyse: "Unsere Anleger und Vertriebspartner können die Stabilitätsanalyse von DEXTRO als Hilfe zur Entscheidungsfindung und zur Produktübersicht nutzen. Nach den Analysen von G.U.B. und der Zeitschrift kapital-markt intern liegen nun drei Analysen und Bewertungen vor, die uns bescheinigen, ein sehr attraktives Produkt auf den Markt gebracht zu haben. Was uns auch die ersten Platzierungszahlen bestätigen."Hier sind die Stabilitätsanalysen abrufbar:Die Direktinvestments "Wechselkoffer Select 3 und 4" sehen eine Mietlaufzeit von 5 Jahren vor, die Anleger frühestens nach 36 Monaten kündigen können. Anleger erwerben von Solvium Capital Wechselkoffer, die an Unternehmen der Logistikbranche vermietet werden. am Ende der Laufzeit des Vertrages kauft Solvium die Wechselkoffer zu einem festgelegten Preis zurück.Die beiden Angebote unterscheiden sich im Alter der Wechselkoffer und in der Höhe der Mietzahlungen und im Verkaufs- und Rückkaufspreis. Im Vergleich zu den Vorgängerangeboten können Anleger durch zwei Rabatte höhere Renditen von bis zu 4,69 Prozent jährlich erzielen.Beim Angebot Euro Wechselkoffer Select 3 beträgt der Kaufpreis für die maximal 18 Monate alten Wechselkoffer 10.200 Euro, der Rückkaufpreis 6.105 Euro. Die jährliche Miete beträgt 11,60 Prozent, die IRR-Rendite 4,41 Prozent. Beim Angebot Euro Wechselkoffer Select 4 beträgt der Kaufpreis für die maximal 5 Jahren alten Wechselkoffer 6.825 Euro, der Rückkaufpreis 3.175 Euro. Die jährliche Miete beträgt 13,90 Prozent, die IRR-Rendite 4,29 Prozent. Durch Rabatte sind IRR-Renditen von 4,60 bis 4,69 Prozent pro Jahr möglich.



Bildinformation: Wechselkoffer sind in der Logistikbranche beliebt