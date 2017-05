Glamox C95: Licht für Raumarchitektur

(fair-NEWS)

Hildesheim, Mai 2017 – Mit der neuen Glamox C95 wird eine komplette Leuchtenfamilie als Pendel-, Anbau- sowie Einbauvarianten vorgestellt. Dank der unterschiedlichen Installationsmöglichkeiten steht ein ganzes Sortiment mit einem gleichen visuellen Eindruck für unterschiedlichste Anwendungen am Arbeitsplatz im Büro, Konferenzraum, Empfang oder für soziale Gebäudebereiche zur Verfügung. Die Glamox C95-Familie verfügt über eine hohe Lichtverteilung bis an den schmalen Rahmen aus weiß lackiertem Aluminium. Mit dem neuen Sortiment Innenraumleuchten von Glamox wird eine visuell hervorragende Licht- und Raumwirkung erreicht.In modernen Bürogebäuden, in Schulen sowie Pflege- oder Gesundheitseinrichtungen spielen Leuchtenlösungen mit einem zurückhaltenden Design eine wichtige Rolle für die Lichtplanung. Mit der neuen Glamox C95-Familie stehen unterschiedliche Leuchtengrößen sowie mehrere Installationsvarianten zur Verfügung, die sich als Pendelleuchte separat beim direkten und indirekten Lichtanteil steuern lassen.Flexible LichtplanungDurch die drei unterschiedlichen Montagemöglichkeiten ist die Glamox C95-Famile für unterschiedlichste Innenbereiche bestens geeignet. Die homogene Lichtverteilung erzeugt stets eine hohe Lichtqualität mit minimaler Blendung für jede Arbeitsplatz- und Raumsituation. Als Pendelleuchte installiert wird ein Großteil des von der Glamox C95-P produzierten Lichts als indirekte Beleuchtung in den Raum abgegeben. Damit wird eine angenehme Allgemeinbeleuchtung erreicht. Gleichzeitig ist der getrennt steuerbare Lichtanteil für die direkte Beleuchtung optimal für den Einsatz im Konferenzraum, am Empfang oder am Arbeitsplatz im Büro. Im Einsatz als Anbaumodell reduziert der schmale und nur 25 Millimeter hohe Aluminiumrahmen der Glamox C95-S die Raumhöhe nur geringfügig. Die kleine Schattenfuge zur Decke lässt dabei einen schwebenden Eindruck entstehen und umrahmt zugleich die Leuchte sehr elegant. Ist für eine Flur- oder allgemeine Bürobeleuchtung eine zurückhaltende Einbaulösung gewünscht, ist die Glamox C95-R die erste Wahl: Der schmale Rahmen dieser Leuchtenvariante ist so konzipiert, dass er in einem T-Profil eines Deckenrasters nicht sichtbar ist und die C95-R somit flach und ganz dezent montiert werden kann.Individuelle LichtsteuerungAlle Modellvarianten werden mit einem „Tunable White System“ von Glamox für die Integration in ein Human Centric Lighting Konzept geliefert. Dank der abstimmbaren weißen Lichtfarbe können unterschiedliche Farbtemperaturen je nach Raumsituation und Jahres- sowie Tageszeit individuell angepasst werden.Die komplette Glamox C95-Familie ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen zu den Modellvarianten, technischen Daten sowie Anwendungsbeispiele sind hier erhältlich:



Bildinformation: Glamox C95 Anwendung