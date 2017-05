Testpiloten gesucht: Das Rivus kooperiert mit Woom Bikes

(fair-NEWS)

Kinderfahrräder waren bisher vor allem eines: schwer und unhandlich. Durch die neuen Räder der österreichischen Marke Woom Bikes ist das endlich Geschichte. Die extrem leichten Fahrräder wiegen laut Hersteller bis zu 40% weniger als vergleichbare Standardmodelle. Es gibt sie in sechs verschiedenen Größen für Kinder zwischen 1,5 und 14 Jahren.Das hat auch Familie Nadler, Gastgeber der Rivus Appartements in Leogang, Salzburger Land, überzeugt. Ab sofort stellt sie ihren jungen Urlaubsgästen je eines der Modelle - vom Laufrad bis zu den verschiedenen Fahrrädern - zum Testen zur Verfügung. Denn die Region rund um Leogang ist ideal, um in die Pedale zu treten oder das Radfahren zu erlernen. 480 Kilometer Talradwege bieten Touren für alle Könnens- und Konditionsstufen, darunter eine Familienrundfahrt um den Ritzensee. Die leichten und auf die kindliche Ergonometrie ausgerichteten Woom Bikes verhindern, dass die Kinderbeine schon nach kürzester Zeit schmerzen. Einem vergnügten Ausflug mit der ganzen Familien steht damit nichts mehr im Wege.Wer lieber auf ein Mountainbike steigt, dem stehen zudem 720 Kilometer Mountainbikewege mit Single-Trails und Downhillstrecken zur Verfügung. Nur ein paar Schritte von den Rivus Appartements entfernt befindet sich der Bikepark Leogang sowie für kleine Offroadbiker der Mini-Bikepark.Das Rivus17 luxuriös ausgestattete Appartements mit 61m² bis 85m² Größe bieten ausreichend Raum für die Bedürfnisse aktiver Familien. Rivus-Gäste wählen zwischen Maisonette-Appartements mit offener Galerie, dem exklusiven Chalet Spielberg mit Kamin und weiteren Kategorien mit einem oder zwei Schlafzimmern und Bädern. Alle Appartements verfügen über eine vollausgestattete Küche, Fußbodenheizung, großzügige Wohn-/ Essbereiche sowie kostenloses W-LAN und zwei digitale Fernseher. Ein ganzjährig beheizter 50m² großer Außenpool, ein Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad und Infrarotkabine, ein Fitnessraum mit modernen Techno-Gym Geräten, ein ebenerdiger, abschließbarer Raum für die Fahrräder sowie Gourmet-Services wie Frühstück, Einkaufsservice und Bauernhofkisterl runden das Angebot ab.Weitere Informationen unter Telefon + 43-6583-20018, per E-mail: info@rivus.at oder direkt über die Website www.rivus.at . Informationen zur Region: www.saalfelden-leogang.com Woom BikesHinter der österreichische Marke stehen Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld. Als Väter kleiner Kinder suchten sie nach einem auf kindliche Bedürfnisse ausgerichteten Fahrrad. Heute - nach 6 Jahren Entwicklungsarbeit - stellen sie mit ihrem Team Kinderfahrräder her, deren Teile zu 85% selbst entwickelt sind und die exklusiv für Woom Bikes produziert werden. Neben einem guten Preis-Leistungsverhältnis legen sie besonderen Wert auf Qualität und Fahrfreude. Der Erfolg gibt ihnen Recht: Woom Bikes sind mittlerweile in 30 Ländern erhältlich. Weitere Informationen: www.woombikes.com



Bildinformation: Viktoria Nadler testet Woom Bike im Mini Bike Park Leogang (Bildquelle: @Rivus)